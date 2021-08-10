Hesaplar gözden geçirilecek

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, çalışma ziyareti için dün Ankara’ya gitti.

Açıklamaya göre ziyaret kapsamında TC Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek olan Bakan Oğuz'a bu görüşmesinde KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur da eşlik edecek.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la da bir araya geleceği bildirilen Bakan Oğuz’un çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

Oğuz’un Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüşmesinin beklendiği bildirildi