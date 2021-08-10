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Örnek olsun

İki derneğin işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Esentepe Halk Plajı sahilindeki atıklar büyük titizlikle toplandı

Örnek olsun
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Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen “Haydi Sahile İnelim” adlı etkinlik kapsamında Esentepe’de geçtiğimiz pazar, sahil yürüyüşü ve çevre temizliği yapıldı.
İki dernek tarafından yapılan ortak açıklamada, günün erken saatlerinde toplanan gönüllü çevrecilerin, Karaağaç sahil kesiminde ve Esentepe Halk Plajı’nda ellerine çöp poşetlerini alarak sahildeki atıkları büyük titizlikle topladığı kaydedildi.
Etkinliğin, hem ailelere çocukları ile birlikte temiz bir ortamda denize girmesine imkân verirken, hem de deniz canlılarının nesillerini sürdürmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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YORUMLAR
Magusalı
Magusalı - 2 saat Önce

AB prejelerinden birisi değilse örnek davranış. Bazı kişi ve dernekler proje geliştirip AB sunarlar ve binlerce Euro parayı cebe indirirler. İnsanları da etkinliktir diye alet ediyorlar. Dikkatli olalım.

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