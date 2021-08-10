Adım adım kurultaya

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) İskele İlçesi 7. Olağan Kkongresi yapıldı; TDP İskele İlçe Başkanlığına Hasan Bilgehan seçildi.

Açıklamaya göre, İlçe Yönetim Kurulu Cemaliye Soğancı, Ayşe Gülyaz, İlknur Işıl Türkmen, Mehmet Barut, Mahmut Ceylan, Ecevit Aspri, Barış Başel, Naim Zorali, Ercan Yüzüak’tan, Disiplin Kurulu Tülay Alper, Ali Rıza Arıoğlu, Metin Pekri’den Denetleme Kurulu ise Erbay Çoban, Niyazi Aygan, Ahmet Gökhan Gürer’den oluşturuldu.

Kongrede ayrıca Başkan Cemal Özyiğit, çok uzun yıllar yıllardır partiye emek veren ve emekliye ayrılan Mumammer Uzun’a bir de plaket takdim etti.

Özyiğit: Sosyal demokrat hareketin öncüsüyüz

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke, Güzelyurt ve Gençlik Örgütü’nün ardından İskele İlçe kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu ay içinde ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Olağan Kurultaya hazırlanacaklarını söyledi. Tüm ilçelerde kadrolarını daha da güçlendirerek yola devam edeceklerini belirten Özyiğit, “Bu ülkede sosyal demokrat hareketin en büyük temsilcisi olan TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

“Yaşam şartları zorlaşmakta”

Konuşmasında hükümetin icraatlarına da değinen Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin toplumun yararına değil, belirli kesimlere rant sağlamak üzerine kurulduğunu öne sürdü. Toplumun yapısal sorunlarının arttığını, pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleştiğini, halkın alım gücünün ciddi oranda düştüğünü belirten Özyiğit, “Bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümetin maalesef öncelikleri başka. Toplumun sorunları gailelerinde bile değil. Zamdan başka icraatları yok. Bu kötü yönetim sayesinde ülkedeki yaşam şartları her geçen gün daha da zorlaşmakta” dedi.



En çok İskele-Karpaz etkilendi…

İskele-Karpaz bölgesinin ülkedeki olumsuzluklardan en fazla etkilenen bölgelerin başında geldiğini, işsizliğin en fazla bu bölgede olduğunu belirten Özyiğit, “Herkese eşit hizmet, adaletli gelir dağılımı için sosyal demokrat politikalara ihtiyaç var. Bunun için de kimseyi ötekileştirmeden her kesimle bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz, hem anlayacağız hem de anlatacağız, çıkış yollarını da birlikte üreteceğiz, bundan başka çaremiz yoktur. Ülkenin ve toplumun geleceği için bunu yapmak zorundayız” dedi.

Hızal: Zor bir dönemden geçiliyor

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini, var olan ekonomik ve yapısal sorunların pandemi ile birlikte daha da ağırlaştığını belirterek, pandeminin ne zaman biteceğinin öngörülememesinin de ciddi bir sıkıntı olduğunu kaydetti.

Bilgehan: Bölgenin sorunlarını biliyoruz

TDP İskele İlçe Başkanı Hasan Bilgehan, İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Yıllardır sosyal demokrat camianın içinde bulunan birisi olarak, hem camianın hem de bölgenin yapısını, sorunlarını bildiklerini belirten Bilgehan, yola çıktıkları ekiple birlikte bölgede güzel işler başarabileceklerine inandıklarını belirtti.

Soğancı: Önemli tecrübeler edindim

TDP İskele İlçe Başkanlığı görevini devreden Cemaliye Soğancı ise konuşmasında görev yaptığı süre içerisinde büyük tecrübeler edindiğini belirterek bugüne kadar birlikte görev yaptığı tüm kişilere teşekkür etti.

TDP’nin kendisi için sadece siyasi bir parti değil aynı zamanda aile olduğunu belirten Soğancı, çözüm, barış, demokrasi, özgürlük, adalet ve emek mücadelesinde TDP’ye ciddi ihtiyaç duyulduğunu, bu açıdan görev ve sorumluluklarının da büyük olduğunu söyledi.