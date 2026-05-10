Tarihi dokusu korunuyor

Girne Antik Limanı’nda uzun süredir planlanan iskele yenileme çalışmaları etaplar halinde sürdürülüyor.

Bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülen proje kapsamında limandaki mevcut iskele altyapısı modernize edilirken, hem güvenlik hem de estetik açıdan daha dayanıklı bir yapının oluşturulması hedefleniyor.

Projenin mendirek bölümündeki çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması planlanıyor.

Liman genelinde devam eden çalışmalar kapsamında ilk olarak deniz içerisinde altyapıyı güçlendirmek amacıyla çelik kazıklar çakıldı.

Ardından bağlantı çelik kirişlerinin montajı yapılarak iskele taşıyıcı sistemi oluşturuldu. Son aşamada ise yürüyüş alanı ve kullanım zemini için ahşap kaplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaların limanın tarihi görünümüne uygun malzemeler kullanılarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre proje birkaç etap halinde tamamlanacak. İlk etapta tarihi Zincir Kule çevresinde bulunan bölüm yenilenerek hizmete hazır hale getirilecek. Daha sonra balıkçı teknelerinin bağlandığı alandaki mevcut iskele sökülerek yerine yeni sistem kurulacak. Projenin son bölümünde ise restoranların ön kısmında yer alan iskele alanı yenilenecek ve böylece limandaki tüm çalışmalar tamamlanmış olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yoğun turist hareketliliğinin yaşandığı yaz döneminde ziyaretçilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda limandaki esnafın kullanım alanlarının iyileştirilmesi ve deniz araçlarının daha güvenli şekilde bağlanabilmesi hedefleniyor.

Liman bölgesinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, , projenin yalnızca fiziksel bir yenileme çalışması olmadığını, aynı zamanda ülke turizmine katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Ataoğlu, “Amacımız hem güvenli hem de estetik açıdan limanımıza yakışır modern bir iskeleyi bölgeye kazandırmaktır. Tamamlandığında Girne Antik Limanı’nın turizm cazibesi daha da artacak, esnafımız ve ziyaretçilerimiz için daha konforlu bir kullanım alanı oluşacaktır” dedi.