Tüketici azaldı ucuzluk başladı

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da Otobüs Terminalinde kurulan Açık Pazar’da ucuz sebzeler vatandaşın yüzünü güldürdü. Salgın nedeniyle 100 bine yakın insanın ülkeden gitmesi, öğrencilerin olmayışı ve turizm sektöründeki durgunluk Pazar fiyatlarına yansıdı. İç pazarda tüketici sayısı azalırken, üretici çareyi ürünlerini ucuz satmakta buldu. Domatesin kilosu 2 ile 5 lira arasında değişen fiyatlara kadar düşerken, pazara gidenler poşet poşet aldı.

Bir çanta patlıcan 5 lira, patates, soğan 3 liradan satışa sunulurken, bamya, kolakas, börülce de 5 liradan alıcı bekledi.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi.

Kabak: 3 TL

Patlıcan çantası: 5 TL

Bamya: 5 TL

Kolakas: 5 TL

Böğrülce: 5 TL

Taze Fasulye: 6 TL

Havuç: 4 TL

Kapya Biber: 6 TL

Acı Biber: 15 TL

Kiraz: 10 TL

Üzüm: 10 TL

Nektarin: 10 TL

Armut: 15 TL

Şeftali: 10 TL

Kayısı: 10 TL

Erik: 5 TL

Elma: 8 TL

Muz: 8 TL

Çeri Domates: 10 TL

Karpuz: 2 Tane 15 TL

Pırasa: 2,50 TL

Pazı: 2,50 TL

Semiz Otu: 2 TL

Maydanoz: 2 TL

Pancar: 2,50 TL

Kereviz: 3 TL

Domates: 2 TL- 5 TL

Patates: 3 TL

Soğan: 3 TL

Salatalık: 5 TL

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 11:17