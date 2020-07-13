Kar maskeli pusu

Suna ERDEN

Lefke’de Halil Leventbaşlar'ın önce arabasının tüm lastiklerini bıçakla delen, ardından kar maskesi takarak pusu kurup tahta sopa ve kriko ile darp eden Ali Tecerli ve Halil İbrahim Tecerli kardeşler şikayet üzerine tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettikleri belirtilirken, darp edilen Leventbaşlar'ın iki dişinin kırıldığı belirtildi.

Olayı aktaran polis, 11 Temmuz tarihinde Lefke’de meydana gelen olayda zanlıların saat 22.00 sıralarında park halinde bulunan Halil Leventbaşlar'a ait aracın lastiklerini bıçak ile deldiklerini söyledi.

Polis, zanlıların saat 22.30 sıralarında ise kar maskesi takıp, tahta sopa ve araç krikosu alıp, 9 Eylül Caddesi’nde gizlendiklerini ve Halil Leventbaşlar'ı beklemeye başladıklarını açıkladı.

Polis, Halil Leventbaşlar'ın saat 22.45 sıralarında yaya olarak caddeye girdiğini, zanlıların sopa ve kriko ile saldırıya geçtiklerini ifade etti. Darp edilen Halil Leventbaşlar'ın porselen iki dişinin kırıldığını kaydeden polis, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, zanlıların olay tarihinde tutuklandıklarını, ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Olayda kullanılan tüm suç aletlerinin bulunduğunu, Halil halen Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde acil serviste müşahede altında tutulmakta olduğunu kaydeden polis, alınması gereken ifadeler ve kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.