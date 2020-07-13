Cüzdanına sakladı

Lefkoşa’da Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Bello Rashid Umar uyuşturucu madde ile yakalandı. Cüzdanında 200 miligram hintkeneviri bulunan zanlı tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı. Mahkeme çıkarılan zanlının 3 gün süre ile polis gözetiminde kalması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Bello Rashid Umar’ın 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 13.10 sıralarında Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan KKTC' ye giriş yapmak istediği sırada üzerinde yapılan aramada, cüzdanı içerisinde yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü olarak tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlının ifadesinin araştırılacağını, ayrıca emare olarak alınan uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.