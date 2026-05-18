Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği zirveye katıldıktan sonra adaya dönen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sorunlara diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm aramaya devam edileceğini söyledi. Erhürman “Görüşme masasının dışında da bir dünyanın olduğu unutulmayacak ve izolasyonların kaldırılması yönünde gayret edilecek” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasında görev alanıyla ilgili söylediklerini anımsatan Erhürman

“Tüm taahhütler aynen geçerli. 7 aylık görev süresi içerisinde her bir başlıkta yapılanlar ve yapılmaya çalışılanlar kamuoyuyla doğru zamanda paylaşılıyor” dedi. Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açıklamasında şu hatırlatmaları yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanlığı'nın görev alanıyla ilgili olarak sürekli vurguladığımız noktalar vardı. Hatırlanacağı gibi özeti şuydu: Cumhurbaşkanlığı,

1. halkın çözüm iradesi doğrultusunda, seçimlerde halkla paylaşılan metodoloji çerçevesinde, çözüm için azami çaba gösterecek,

2. bu çabayla eş zamanlı olarak güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve yurttaşlarımıza yönelik insan hakları ihlallerinin kaldırılması için uğraşacak,

3. görüşme masasının dışında da bir dünya olduğu unutulmayacak ve Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşturulması ve izolasyonların kaldırılması yönünde gayret ortaya koyacak,

4. Türkiye Cumhuriyeti ile diyalog ve diplomasi çerçevesinde doğru zeminde en iyi ilişkiler kurulması için çalışacak,

5. İçerideki konularda halkın sorunlarına "yetkim yok" diyerek duyarsız kalmayacak, özellikle yasamanın ve yürütmenin diğer kanadının işlemleri konusunda anayasal yetkilerin kullanılmasından kaçınmayacak.

Üslup ve tarza ilişkin taahhüt de hatırlanacağı gibi şuydu: Kavga ederek sorunları büyüten ve çözümsüz bırakan değil, ciddiyet, diplomasi, diyalog, sabır, soğukkanlılık ve kararlılıkla sorunlara çözüm üretmeye yönelen bir üslup ve tarz...

Tüm taahhütler aynen geçerli. 7 aylık görev süresi içerisinde her bir başlıkta yapılanlar ve yapılmaya çalışılanlar kamuoyuyla doğru zamanda paylaşılmaya devam ediliyor."

Kazakistan'daki temsiliyet 3. başlıktaki çabalar arasında...

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kazakistan'da, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ndeki temsiliyetin, kendileri için üçüncü başlıktaki çabalar arasında yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Benim değerlendirmeme göre, Kazakistan'dan ilk kez davet alınması, orada gözlemci üye statüsüyle temsil edilmek ve düşüncelerimizi paylaşma fırsatı elde edilmesi açısından önemli. Değerlendirme yaparken, ne ifrata kaçarız, ne de tefrite düşeriz!

Diğer tüm başlıklarda olduğu gibi, üçüncü başlıkta da çabalarımız yoğunlaşarak devam edecek. Yalnızca Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde değil, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi nezdinde ve tek tek ülke yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde de... Üslup ve tarz da hep aynı kalacak. Ciddiyetten, sabırdan, soğukkanlılıktan, kararlılıktan asla vazgeçmeyecek, kavga ederek sorunları büyütmek ve çözümsüz bırakmak yerine sorunlara diplomasi ve diyalog yoluyla çözüm aramaya devam edeceğiz."