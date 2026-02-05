Tüm üniversiteler davetli

Başarının temelinde güçlü bir kurumsal kültür ve bu kültürü sahiplenen insan kaynağı olduğuna inanan Merit Oteller Grubu, bu yıl 5’incisini gerçekleştireceği Kariyer Günleri etkinliği ile üniversite öğrencilerine rehberlik etmeye devam edecek.

Merit Oteller Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve üniversite öğrencileri ile sektör profesyonellerini buluşturan Merit Kariyer Günleri etkinliğinin beşincisi, 13 Mart Cuma günü Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleştirilecek.

Öğrencilere imkanlar sunulacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ozan S. İnamlık ve İnsan Kaynakları Profesyoneli, Business Influencer Umut Kılınç’ın seminerlerinin yer alacağı etkinlikte geleceğin turizmcisi öğrenciler, Merit Otellerinin tecrübeli departman yöneticileri ile birebir görüşerek kariyer tavsiyeleri alma, staj ve iş başvurusu yapma imkânı da bulacak.

Kuzey Kıbrıs’taki tüm üniversitelerin davetli olacağı etkinlik, 12.00 -16.30 saatleri arasında gerçekleşecek olup Merit International HR sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak.

Üniversite öğrencilerine kariyer yolculuklarındaki ilk adımlarını atarken gerçek deneyimler üzerinden yol göstermeyi hedefleyen 5. Merit Kariyer Günleri etkinliğinin sonunda tüm katılımcılara sertifika takdim edilecek.

Disiplin, tutku, ekip çalışması

Merit Kariyer Günleri’nin, teorik bilginin gerçek sektör deneyimiyle buluştuğu çok kıymetli bir platform olduğuna vurgu yapan Merit Otelleri İnsan Kaynakları Grup Müdürü Ozan Kırtay, geleceğin turizmcilerini yalnızca bugüne değil, uzun vadeli bir kariyere hazırlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kırtay, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Turizm sektörü, güçlü insan kaynağı olmadan sürdürülebilir bir başarı yakalayamaz. Biz Merit Oteller Grubu olarak, sektörde fark yaratan hizmet kalitesinin arkasında doğru yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve onlara ilham vermek olduğuna inanıyoruz. Kariyer Günleri’ni de yalnızca iş ve staj olanaklarını tanıttığımız bir etkinlik olarak değil, genç yeteneklere değerlerimizi, çalışma anlayışımızı ve ekip ruhumuzu aktardığımız bir buluşma noktası olarak görüyoruz.”

Turizm sektörünün; disiplin, tutku, ekip çalışması ve sürekli gelişim gerektiren dinamik bir alan olduğunun altını çizen Kırtay; “Turizm alanında kariyer hedefleyen tüm üniversite öğrencilerini, Merit’in kurumsal kültürünü ve sektörün dinamiklerini yakından tanımaya, deneyimli yöneticilerimizle bir araya gelmeye ve Merit ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

