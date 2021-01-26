Tümü izole edildi

Suna ERDEN

Düzova bölgesinde mandıralardan kuzu çalan dört zanlıdan Eyüp Üzüm’ün tutuklamadan önce

Güney Kıbrıs’a gidip geldiği, karantinaya alındığı ancak süresi dolmadan kaldığı yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Tespit üzerine Üzüm ve birlikte aynı hücrede tutulduğu suç ortakları Ömer Çelik, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’ya PCR testi yapıldı. Dört zanlı test sonuçları çıkana kadar karantinaya alındı. Tutukluluk süreleri dün dolan zanlılar mahkemeye çıkarılmazken, gıyaplarında duruşma yapıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Ömer Çelik, Eyüp Üzüm, Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’nın

18 -19 Ocak 2021 tarihleri arasında Düzova’da C.G.’ye ait mandıradan 8 kuzu çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların kulak numarası olmayan kuzuları araca koyup kendilerine ait ağıla götürdüklerini ifade etti. Polis memuru, C.G.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu zanlıların 20 Ocak’ta tespit edilerek, yakalandıklarını açıkladı. Polis, çalınan 8 kuzunun bulunduğunu da söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada zanlıların 15- 19 Ocak tarihleri arasında H.S. ile M.G. isimli bir şahısların mandırasından da toplam 4 kuzu çaldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis memuru, söz konusu 4 kuzunun da bulunduğunu belirtti.

Zanlılara PCR testi yapıldı

Polis, yaptıkları araştırmalar sonucu zanlı Üzüm’ün hırsızlık suçundan tutuklanmadan önce güneye gidip geldiğini, 10 gün süreyle karantinaya alındığını ancak vakti dolmadan kaçtığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, yapılan tespit üzerine Üzüm ve diğer zanlılar Ahmet Yusuf Aygörmez ve Hakan Yaşa’ya PCR testi yapıldığını, sonuçlar çıkıncaya kadar karantinaya alındıklarını ifade etti. Polis memuru, test sonuçlarının 24 saat içerisinde belli olacağını belirterek, zanlılar hakkında bir gün ek süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreye onay verdi.