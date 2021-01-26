Hüseyin ÇİÇEK-Onur ULAĞ

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçiler dün akşam Lefkoşa’da Metehan, Gazimağusa’da Akyar sınır kapılarında eylem yaptı.

Ellerinde "Üst Komite adil ol”, " Bizler mülteci değiliz", "Kapıları açın" ,” Emekçinin yeri karantina oteli değil evidir" yazılı pankartlarla saat 17.00 sıralarında kapılarda toplanan işçilerin eylemine aileleri de destek verdi.

İşçiler, 13 Ocak’tan bu yana otobüslerle karantina otelinden barikata, barikattan karantina oteline gelip gittiklerini, ailelerinden uzak kaldıklarını ifade etti. İşçiler “Bizi mülteci durumuna düşürdünüz” diyerek isyan etti.

Bazıları da karantina uygulaması nedeniyle işlerine gidemediklerini, evlerine ekmek götüremediklerini söyleyerek, hükümetin çifte standart uyguladığını öne sürdü.

Ara bölgede bekleyişe geçtiler

Metehan’da toplanan yüze yakın kişi, KKTC’de sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle 21.30 sıralarında ara bölgeye geçti.

İşçiler, kendileri hakkında olumlu bir karar alınmaması halinde sabaha kadar ara bölgede bekleyeceklerini açıkladı.