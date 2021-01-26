Hentbol yönetiminden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Federasyon başkanı Bahadır Ayhan, Cumhurbaşkanı Tatar’a görevinde başarılar dileyerek, spor konusunda yapılacak uluslararası temasların Cumhurbaşkanı Tatar’ın döneminde artacağına olan inancını belirtti ve Hentbol Federasyonu olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

5 kıtadan 13 ülkenin katılacağı turnuva

KKTC Hentbol Federasyonunun faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi veren Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Famagusta Cup adı altında düzenlenmesi planlanan ve pandemi nedeniyle ertelenen 5 kıtadan 13 ülkenin yer alacağı turnuvanın detaylarını paylaştı.

Tatar tebrik etti

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından yapılan uluslararası temasların büyük önem taşıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerçekleştirilen temasların KKTC’nin haklı davasına destek olduğunu belirterek federasyon yetkililerini tebrik etti.

Sürdürülen temasların uluslararası toplum tarafından izlendiğini de işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türkler tarafından yıllardır verilen mücadelenin meşruiyetinin bahse konu uluslararası temaslarla mühürlendiğinin altını çizdi.

Her türlü desteği vermeye hazırız

Uluslararası temaslara imkanlar ölçüsünde her türlü desteği vermeye devam edileceğini vurgulayarak Famagusta Cup turnuvasının, Plaj Hentbolu ayağının Kapalı Maraş’taki sahilde yapılmasının yerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun için gereken yardımın ve kolaylığın yapılacağını dile getirdi.

Spor faaliyetleri anlamlı

Aşı programının başlamasıyla, pandeminin bir an önce sona ererek hak ettiğimiz güzel ortamda spor yapma imkanının yakalanması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gençliğinin yapmış olduğu spor faaliyetlerinin anlamlı olduğuna dikkat çekerek bu çalışmaları takdir ettiğini vurguladı.

KKTC dünya tarafından takdir edilmeli

Kıbrıs Türk halkının sportif faaliyetlerde gönül rahatlığıyla yer almasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar; sporun barış, dostluk, kardeşlik, dayanışma olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkının uluslararası spor temaslarının dünya tarafından takdir görmesi ve hak ettiği yeri bulması gerektiğine, dikkati çekti.

İzolasyonlar insanlık ayıbıdır

KKTC’de, Kıbrıs Türk halkının kendi gençliğinin daha güzel günlerle buluşarak uluslararası kamuoyundan takdir görmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, zaten bunun BM sözleşmelerine göre önemli bir insanlık hakkı ve insanlık çağrısı olduğuna vurgu yaparak bunun inkar edilemeyeceğini kaydetti.