6 ay yatacak

Suna ERDEN

Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) tanıdıkları olduğunu, düşük fiyatla devlet arazisi kiralayabileceğini söyleyip 3 kişiyi 157 bin lira dolandıran Medet Gürler, hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, hapse mahkûm edildi.

Karada sanık hakkındaki şikâyetin geri çekildiği ancak işlenen suçun ciddiyetinin ortada olduğu belirtilerek, 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Kararı veren Yargıç Temay Sağer, sanığın 2020 yılı Eylül-Ekim ayları arasında UBP’de tanıdıkları olduğunu ve düşük fiyatla devlet arazisi kiralayabileceğini söyleyip, M.S, A.İ.K. ve Z.D.'den toplamda 157 bin 200 TL parayı sahtekârlıkla aldığını söyledi.

Yargıç Temay Sağer, sanığın mağdur ettiği kişilerin şikâyetlerini geri çektiğini, aralarında anlaşma sağladıklarını ifade etti. Yargıç, ancak kendi aralarında anlaşsalar da sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine bakıldığında göz ardı edilemeyecek boyutta olduğunu ve bu tür suçlara hapis cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini belirtti.

Yargıç Temay Sağer, sanığı işlemiş olduğu sahtekârlıkla para temini suçundan 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.