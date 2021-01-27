Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde güzel havada şarkılara eşlik edip keyifli anlar yaşıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tatil yapan turistler, kayak yapmanın yanı sıra mini konserlerle de doyasıya eğleniyor.

Yarıyıl tatili dolayısıyla kayak merkezinde yoğunluk oluşturan turistler, sarıçam ormanları arasında aileleriyle kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Zaman zaman bazı turistlerin kar üzerinde mini konserler verdiği kayak merkezinde, kayakseverler de güzel havada şarkılara eşlik edip keyifli anlar yaşıyor.

Merkezde kayak yaptıktan sonra misafirlere mini konser veren gitarist Güven Erdil, Sarıkamış'ı çok sevdiğini söyledi.

Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Oktay Yavlal da ilçenin doğal güzelliklerinden bahsederek, herkesi kayak için Cıbıltepe'ye beklediklerini belirtti.

