Turizm kentinde umutlar tükendi

Ömer KADİROĞLU

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir iş yapamayan turizm kenti Girne’deki esnafın önemli bir kısmı iş yerini satışa çıkardı. Turizmin hala kapalı olduğuna dikkat çeken esnaf, “bu şartlar altında umutlanmak akıl işi değildir” diyerek, satış veya devren kiralama yöntemiyle kazanç elde etmeye çalışıyor.

Diyalog muhabirine konuşan Girne esnafı, aylardan beri satış yapamadıklarını, morali bozulanların kepenk indirdiğini belirterek, yetkililerin turizmi başlatma konusunda çok geç kaldığını söyledi.

Girne esnafı “bu yıl için herhangi bir umut kalmamıştır” dedi.

Ne dediler…?

Ulun İrtem

“22 yıldır Girne çarşısında esnafım. Birkaç yıldır iş değiştirmek zorunda kaldım ancak son bir yıldır bütün Girne çarşısı olarak kötü günler geçiriyoruz. Bu memlekete gelmek isteyen insanların gelememesi nedeniyle bu zor günlerin yaşandığı kanaatindeyim. Askerler izne çıkamıyor, turist gelemiyor ve güneye olan sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle tüm esnaf zor bir dönemden geçiyor. Ülkeye gelen turistler, izne çıkan askerler ve güneyden gelen turistler çarşıya bir canlılık katıyordu ancak şu an büyük bir sessizlik hâkim. Vakalar düşmeye başladı. Bizi yönetenlerden beklentimiz artık ülkeye gelmek isteyen kişilerin gelebilmeleri için çalışmalar yapılmalıdır. Çift aşı olan kişilerin karantinasız ülkeye gelebilmelerini sağlamaları gerekiyor. Buradan ev alan yabancılar dâhil evlerine gelemiyor. Bir an önce kapıların açılması gerekiyor ki çarşı tekrardan canlanmaya başlasın. Ülkenin tek geçim kaynağı turizmdir bunun farkına varılması gerekiyor. Haziran ayına geldik hala kapalıyız neyi bekliyoruz anlamadım.”

Necati Mavi



“Girne’de butik otel işletmecisiyim. Buraya büyük umutlarla geldik ancak eski coşku artık yok. Buraya ilk geldiğim zaman çok coşkulu bir Girne vardı ancak şu an çarşıda insan yok. Ülkeye gelmek isteyenler için bir yıldır karantina şartı koşuyorlar. Tatil için bir haftalığına ülkeye gelecek kişiyi 14 gün karantina şartı ile karşı karşıya bırakırsanız buraya kimse gelmez. Turist ve öğrenci olmadığında işlerin yürümediğini gördük. Esnafın yeniden ayağa kalkması ve işlerini toparlayabilmesi için ülkeye turist getirilmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor.”Hüseyin Aksay“30 yıldır Girne’de esnafım. Şu anda Coronavirüs nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir ekonomik olarak büyük sıkıntılar içine girdik. Pozitif vakalara bakıldığı zaman sıkıntı verici bir noktada olmadığımızı görebiliyoruz. Ekonomik krizi atlatabilmek ve turizmi açabilmek adına aşıların daha hızlı bir şekilde ülkeye gelmesi ve turizm sektörünün hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. Aşı konusunda gecikmeler yaşandığı için sıkıntılar devam ediyor. Aşılar geldiği zaman ekonomiyi canlandırabilmek adına çarşı esnafı, restoran, kafe, bar, turizm sektörü gibi sektörlerin hızlıca aşılanması gerekiyor. Eğer bunu başarabilirsek Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve ekim aylarını turizm sektörüne kazandırmış olacağız. Bu süreçte birikmiş borçları olan ve borçlarını ödeyemeyen emekçiler var. Bir an önce turizm sektörü ayağa kaldırılamazsa sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Hızlıca programlar yaparak açılımların gerçekleştirilmesi gerekiyor.”Mevlüt Avcı“20 yıldır Girne’de esnafım. İş yerimizle ilgili yaşadığımız sıkıntıyı anlatabilmek çok da mümkün değil. İnsanlar pandemi sürecinde rezil oldu. Ada genelinde tüm esnaf sıkıntılar yaşıyor. Girne bölgesi turistik bir yer ancak alınan bilinçli bilinçsiz kararlar nedeniyle öğrenci ve turist yok. Sokaklarda dükkânlar kapandı açık olanlara da gereksiz kısıtlamalar yapıyorlar. Bir karar alırlar Pazar kapalı, 10.00’dan sonra kapalı gibi kısıtlamalarla tüm esnafı zora soktular. Hâlbuki bıraksalardı isteyen açsın istemeyen açmasın. Böyle yapılsaydı kimse bu zorlukları yaşamazdı. Bir an önce kısıtlamalarda gevşetmeler yapılmalı ve ülkeye turistlerin gelmesini sağlamaları gerekiyor. Ülkeye turist, öğrenci ve güneyden gelen turistler bu çarşılara ciddi katkılar sağladığından hızlı bir program yapılmalı ve ekonomi yeniden ayağa kaldırılmalıdır.”Hıdır Kurnaz“İşlerimiz çok kötü bir duruma geldi. Pandemi öncesinde dolan ve boş yer kalmayan işletmelerimizde bir masa müşteri bile yok. Borçla borç kapatmaya çalışıyoruz, devlete olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için çırpınıyoruz. Ülkede turist yok, asker izne çıkamıyor ve öğrenciler de gelmedi. Bu durum işlerimize olumsuz yansıyor. Turizm sektörü açılır, öğrenciler gelirse herkes payını alacaktır. Otele gelen bir turistin zincirleme olarak tüm sektörlere katkısı vardır. Bir an önce düzenlemeler yapılarak askerin çarşıya çıkmasını, turistin ve öğrencilerin gelmesini sağlamaları gerekiyor. Tüm esnaf kan ağlıyor ve çarkın tekrar dönebilmesi de alınacak kararlara bağlıdır.”