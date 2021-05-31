Anısı yaşatılacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin (KTHEB) hayatını kaybeden Hemşire Şerife Örs Özer adının yaşatılması amacıyla yaptırdığı çocuk oyun parkı hizmete açıldı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği bahçesinde yaptırılan çocuk oyun parkının dünkü açılış töreninde, Şerife Örs Özer de anıldı.

Törene, Birlik Başkanı Ali Bolat ve Yönetim Kurulu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birimi Sorumlu Hekimi Erdem Beyoğlu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhemşiresi Teslime Akbaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhemşiresi Şerife Bekai, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi Başhemşiresi Hatun Ayar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Servisi Sorumlusu hemşire Özlem Yorgancı, KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen, Şerife Örs Özer’in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

KTHEB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Reşat Karakahraman’ın açılış konuşmasının ardından KTHEB Başkanı Ali Bolat söz olarak günün anlam ve önemini anlattı.

Bolat: Vefa önemlidir

KTHEB Başkanı Ali Bolat, şöyle konuştu:



Merhume Şerife Örs Özer hemşirenin adının yaşayabileceği çocuk oyun parkı yapmayı ve Cengiz Topel Hastanesi’nde merhum hemşire Enver Bozkurt adının yaşatılacağı 60 kişilik konferans toplantı binası yapılmasına karar kıldık. Her şeyden önce vefa çok önemlidir.Ali Bolat’ın konuşmanın ardından Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi sorumlu hekimi Erdem Beyoğlu düzenlenen açılış ve anma töreninin anlam ve önemine vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Emiroğlu: Çocukların kalbi de bu parkta atacak

Merhume Hemşire Şerife Örs Özer’in kız kardeşi Fatma Emiroğlu konuşmasında, açılış ve anma töreninde katkısı olan herkese teşekkür etti.

Emiroğlu, rahmetli kız kardeşinin çocukları çok sevdiğini, bu sebeple yapılan bu çocuk parkının anlam ve değerinin çok daha kıymetli olduğunu söyledi.



