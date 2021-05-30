Soruşturma yapılıyor

Suna ERDEN

Girne Boğazköy'de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu meselesiyle ilgili olarak tutuklanan zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 28 Mayıs 2021 tarihinde, Boğazköy’de, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen zanlılar Mehmet Nur Çiftsüren ve Onur Oğuzca'nın üzerinin polis tarafından arandığını söyledi. Gültuna, yapılan aramada Mehmet Nur Çiftsüren’in giydiği pantolonun sol ön cebinde, dıştan beyaz renk içten yazılı beyaz renk naylon içerisinde, yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi. Operasyonun devamını anlattı. Polis, adı edilen zanlıya ait para cüzdanı içerisinde, eroin içiminde kullanılmak üzere hazırlanmış 7 adet alüminyum folyo parçası ve MP 180 plakalı aracın bagajında bulunan karton kutu içerisinde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Electronic Kitchen Scale yazılı hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Birlikte içeceklerdi

Polis zanlı Onur Oğuzca’dan yapılan soruşturmadan, Mehmet Nur Çiftsüren’le konu mahalde, adı edilenin tasarrufunda bulunan eroin türü uyuşturucu maddeyi birlikte içmek için buluştukları itirafında bulunduğunu söyledi. Polis konu şahıslar suçüstü tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan emarelerin laboratuvara gönderileceğini belirterek, ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.