Haklar korunacak

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirtti.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirtti. Kara, Yunanistan'ın 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nın "Milli ve dini günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği” maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihini de kapsayan NOTAM ilanında bulunduğunu hatırlattı.



Kara, şunları söyledi:Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Türk ve Yunan milli savunma bakanları arasında Güven Artırıcı Önlemlere İlişkin Dördüncü Toplantı, 26-27 Mayıs tarihlerinde uzaktan görüntülü görüşmeyle yapılmıştır. Toplantıda güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye, kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır, buna da muktedirdir.Kara, TSK'nın tüm dünyayı etkisi altına alan salgına rağmen kesintisiz olarak sürdürdüğü harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra diğer milli, uluslararası ve NATO görevleriyle de gücüne güç katmaya, bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.