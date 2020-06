Turizm ve gastronomi öğrencilerimiz geleceğe umutla bakıyor

Hepsi pırıl pırıl, yakın geleceğe umutla, istekle bakan, turizm sevdalısı gençlerimiz. Müthiş bir kültürel armonin içerisinde olduğunuzu daha sınıfa girer girmez hissediyorsunuz.

Graduation – Mezuniyet Projesi heyecanı

Pandemi süresince derslerimizi online, zoom programı üzerinden her ne kadar da yapmış olsak bile, cuma sabahı uzunca bir aradan sonra gençler ile birebir iletişim içerisinde olmak daha sıcak bir duygu idi. Onların her şeyden önemlisi bu heyecanları hissediyor ve aynı heyecanı yaşıyorsunuz.

Şubat ayında hepsi de hangi konu üzerine ilgi duyup yazmak istediklerinin kararını verdikten sonra onlara bitirme projesinin nasıl yazılması gerektiğini tüm detayları ile sınıf ortamında anlatmıştım.

Bu gençlerimizi motive etmenin en başlıca yolu, onlara ilgi duydukları alanlara göre üç farklı konu başlığı göndermelerini istemiştim. Daha sonra bu üç başlık içerisinden bir tanesini seçip dönem ödevi, yani bitirme projesi kapsamında bir araştırma sunumu yazmaları ikinci basamak olacaktı.

Önce de belirttiğim gibi, sınıfta inanılmaz bir kültürel zenginlik var. Ürdün, Kazakistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Rusya, İran, Beyaz Rusya, Azerbaycan kültürel yapıları ile harmanlanan bir öğrenci topluluğu var.

En başta göze çarpan, bu çocukların hepsinin ama tartışmasız bir şekilde Kıbrıs sevdalısı oldukları açıkça belli oluyor. Bu dönem sonu çoğu derslerini bitirecek olmalarına rağmen, Adanın onlara verdiği enerjiden kopmanın zorluğu ile nasıl adım atacakları konusunda biraz kararsızlar.

Gözlemlediğim bir farklı konu ise, bu gençlerimizin büyük bir çoğunluğunun bir iş yerinde yarı zamanlı çalışıyor olmaları. Kuzey Kıbrıs onlar için büyük bir iş tecrübesi ve deneyim kazanacakları bir laboratuar gibi aslında. Ülkelerine göre daha kompakt olan Kuzey Kıbrıs'ta kazandıkları bu deneyimlerini, gelecek zamanlarına nasıl taşıyacaklarını biliyorlar.

Düşünün, okulda öğrendiklerini otel, restoran vs. gibi çalışma alanlarına taşırken her şeyden önemlisi, potansiyel misafir ile nasıl temas edileceğini öğreniyorlar. Bu zaten başlı başına çok büyük bir adım.

Misafir ile diyaloglarını, iletişim becerilerini artırırken, misafir psikolojisini anlamanın bir iş yerinde başarısı ile böylelikle ne kadar iç içe olduğunun da farkına varıyorlar.

Research proposal (araştırma sunumu) genellikle master ve doktora öğrencilerimize verdiğim bir araştırma olmakla birlikte, bu dönem lisans (dört yıllık) öğrencilerimize uygulattığım bu metot ile gençlerimizin hangi alanlara daha fazla ilgi duyduklarını öğrendim. Bununla birlikte, dört aylık sürede, yoğun bir tempoda çalışacakları için araştırma sunumunda bu projeye ne kadar ilgi duyup duymayacaklarını da tespit etmiş oluyorsunuz.

Turizm ve konaklama öğrencilerinin beklentileri

Her şeyden önce, turizm ve konaklama öğrencileri bu pandemi sürecinde, daha fazla çevreye duyarlı, tarihi ve kültürel varlıkların daha bir kendisini hissettirdiği, eko turizm üzerine daha fazla kafa yoran bir bakış açısı geliştirdiklerini sezdim.

Örneğin, Kazakistan'dan adamıza okumaya gelen Kristina adlı öğrencim eko turizm kapsamında yaptığı araştırmada Kormacit köyünün sosyokültürel yapısından çok etkilendiğini belirtti. "Kormacit - Çamlıbel aynı benim geldiğim köylere benziyor ve buradaki turizm potansiyelini gözlemlerken, bölgenin eksiklerini, artıklarını ve bunların kaleme alınması ile benim ülkeme döndüğüm zaman bana ışık vereceğini düşünmekteyim" dedi. Ülkene döndüğün zaman eminim burada öğrendiklerin ile ülkende ilk bunları uygulayacak kişi sen olacaksın dedim.

Onların bu konularına danışmanlık (Thesis supervisor) ederken, bu gençlerin gelecek yıllarda ülkelerinde çok önemli birer turizm öncüsü, bilirkişisi olacakları da gözlerinizden kaçmıyor. O anda yapmış olduğunuz bu görevin ne kadar kutsal bir iş olduğunun da bir kez daha farkına varıyorsunuz.

Beni etkileyen bir başka öğrencimiz Aliksandr, turizm teknoloji ve dijital dönüşümün üzerine yaptığı proje ve sunumunda, uyguladığı qualitative ve quantitative metotlar neticesinde, adanın turizm sektörünün mutlak bir değişim geçirmesi gerekliliği ve bunun devletin turizm sektörünü yöneten kuruluşlarca uygulanması gerekliliği üzerinde hipotez sonuçlarına vardı. Etkilenmemek elde değil çünkü bu arkadaşımız konunun içerisine o kadar girmişti ki Kuzey Kıbrıs için bir aplikasyon (mobile uygulama) geliştirmek istediğini sunumunda bizler ile paylaştı. Son derece bizleri etkileyici bir ortam sundu.

Gastronomi öğrencileri yenilikçi trendler peşinde

Tabii ki bu satırlarda herkesten bahsetmek isterdim ama gastronomi öğrencilerimiz hepsi de yenilikçi trendlerin peşinde koşan bir formatta olduğunu gözlemledim.

Örneğin Türkiye’nin en güzel turizm beldesi olan Antalya'dan adamıza gelen Yunus "Ben burada daha fazla yabancıların geldiği bir restoranda füzyon mutfağı üzerine çalışmalar yapıyorum. Artık babadan, anadan gelen öğrenilen yemek pişirme teknikleri yanında, yeni teknik ve modern uygulamaları öğrenen ve uluslararası dünya mutfak reçetelerini bilen şefler geleceğe damga vuracak " dedi.

Bir diğer gastronomi öğrencimiz olan Kıbrıslı Ebru kızımız ise ülkemizin farklı bölgelerinde pişirilen Kıbrıs yemeklerinin farklılıklarını ortaya koyan bir gastronomi haritasını bizler ile paylaştı.

Son derece etkilendiğimi söyleyebilirim. Çok başarılı sunumlar gerçekleşti.

Bu anları sonsuzluğa götürecek GAÜ Turizm Fakültesi önünde anı fotoğrafımızı da çektikten sonra yollarımız ayrıldı. Dönüş yolunda arabaya binerken tüm üniversitelerimizde okuyan bu gençlerimizin adamız için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha bana kattığı huzur ile yoluma devam ettim. Ülkemizde herkesin ve her kesimin bu bilinçle olması ve adımlarını ona göre atması gerekli.