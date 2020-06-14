12 ay faizsiz  kredi verilmeli

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, 15 Haziran’da açıklanacak “Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi”nde esnafın da desteklendiğini belirtti.

Bakan Ünal Üstel dün Girne çarşı esnafını kabul etti, sorunlarını dinledi ve destek sözü verdi.

Verilen bilgiye göre, ziyarette Girne çarşı esnafı adına konuşan Erhan Donatmış, zor günler geçiren esnaf için 12 ay faizsiz kredi verilmesini talep etti.

Dövizin yükselmesiyle birlikte dükkan kiralarının da arttığına dikkat çeken Donatmış, kira masraflarını karşılayamaz duruma geldiklerini söyledi ve bu konuda eylem yapma düşüncesinde olduklarını belirtti.

Döviz kurunun sabitlenmesi ya da kiraların sterlinden TL’ye çevrilmesini isteyen Donatmış, sigorta yatırımları konusunda ise işçilerin yatırımlarının adil olmasını talep etti. Esnaf temsilcileri, Girne çarşısının tanıtımının etkin şekilde yapılması gerektiğini de kaydetti.

“İkinci pakette esnaf rahatlatılacak”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, 15 Haziran’da Toplumsal Dayanışma İkinci Paketi’nin açıklanacağını ve bu pakette esnafın da destekleneceğini söyledi.

Esnafı rahatlatacak önlemler için çalışmaların devam ettiğini belirten Üstel, bankaların esnafa düşük faizli kredi verebilmesine yönelik hazırlıklar yapıldığını bildirdi.

Düşük faizli, taksit ödemeli ve uzun vadeli krediler verilebilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Ünal Üstel, bu çalışmaların da 15 Haziran’da açıklanacak pakette yer alacağını vurguladı.