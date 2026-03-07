Üçü de cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da 22 Şubat’ta gerçekleştirilen karanlık hedef operasyonunda tutuklanan ve Hoca lakaplı Cenk Koçak’a suikast hazırlığı yapmakla suçlanan E.Ş., T.C. ve K.E. isimli zanlılar, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere 80 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 21 Şubat’ta Türkmenköy ile Akdoğan arasında bir arazi içerisinde otların arasında gizlenmiş halde bir tabanca olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bölgeye gittiklerini açıkladı. İhbarın doğru olduğunun tespit edilmesinin ardından bölgede pusu görevine başladıklarını belirten polis, 22 Şubat’ta saat 23.30 sıralarında zanlı E.Ş.’nin aracıyla bölgeye geldiğini ve söz konusu tabancanın yanına gittiğini aktardı. Polis, zanlının tabancanın bulunduğu poşeti almasının ardından polisi fark ettiğini, poşeti bırakarak koşarak olay yerinden kaçtığını ve cep telefonunu da bölgede düşürdüğünü ifade etti. Polis, poşette yapılan kontrolde bir adet tabanca, şarjör ve 30 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının, olaydan yaklaşık iki saat sonra Akdoğan’da tespit edilerek yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten polis, zanlı T.C.’nin de aynı gün meseleyle bağlantılı olarak tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlıların 23 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak haklarında iki gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlattı.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, zanlı K.E.’nin ise bir motosiklet sirkatı ile ilgili tutuklandığını ve yapılan derin soruşturma neticesinde operasyon kapsamında ele geçirilen silah ve mermiler ile sirkat edilen motosikletin, İskele’de bir iş adamına saldırmak amacıyla temin edildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, olayın toplumda büyük infial yarattığını ve zanlıların serbest kalmaları halinde suç işleme olasılıklarının yüksek olduğunu belirterek, zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 80 günü geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.