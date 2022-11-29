Hepsi çok iddialı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimde, Lefkoşa, Gönyeli-Alayköy ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyeleri başkan adayı ve meclis üyesi adayları için Lefkoşa İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman öncülüğünde Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Sıla Usar, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı başkan adayı Ahmet Benli ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi başkan adayı Ali Karavezirler ile meclis üyesi adayları saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Seçim Kurulunu ziyaret ederek, aday listesini sundu.

CTP ile 25 Aralık yerel seçimleri de dahil olmak üzere “iş ve güç birliği” yapma kararı alan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan da CTP heyetiyle birlikte seçim kuruluna geldi.

CTP Uluçay için Gazimağusa’da yürüyüş düzenledi

Öte yandan CTP Mağusa İlçesi, Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay’a destek için Gazimağusa’da yürüyüş düzenledi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, yürüyüşe CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş da katıldı.

