Muhteşem bir gece yaşattı

Türk müziğinin başarılı ismi, aynı zamanda sevilen oyuncu Şevval Sam geçtiğimiz akşam, Merit Lefkoşa Hotel'de sahne aldı. Şık kıyafeti, güler yüzü ve muhteşem sesiyle konuklara unutulmaz bir gece yaşayan Sam, hem göze hem kulağa hitap etti. Sevilen şarkılarının yanı sıra popüler parçaları da seslendiren Sam gece boyunca enerjisini seyirciye yansıttı.

Hem konser maratonuna hem de dizi çekimlerine devam eden Sam, "Bazen setten çıkıp uçakla buraya gelip 2 saat konser verdikten sonra tekrar geri dönüp hiç uyumadan sete gidiyorum. Yorucu oluyor ama hem diziyi hem de şarkı söylemeyi çok sevdiğim için içeriden bir güç geliyor. İçimde büyük bir enerjim var ve bunu açığa çıkarmayı seviyorum” dedi.

Şevval Sam'ın doğum gününde İranlı hayranlarının bir kadın ve çocuk kurumuna yaptığı bağış kendisine hatırlatılan Sam, "Sevenlerimin insana, çocuğa ve hayvanlara karşı hassasiyet göstermesi, beni çok mutlu ediyor. Bununla kalmayıp, uygulamada da kendilerini benimle ilgili alana dahil ediyorlar. Mesela Karadeniz 2 albümümdeki "Anan koca mı gördü" şarkısına çizgi film gibi bir klip yapmışlar. Önümüzdeki günlerde onu yayınlamak istiyorum. Benim için klip çekmek daha kolay ama bu daha anlamlı. Onların gönülden verdikleri emek çok anlamlı” ifadelerini kullandı.

"Güzellik dediğin enerji, neşe, kahkaha"

"Bir kısım sanatçının estetik operasyonlara karşı olduğunu biliyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Sam, "Ön yargılı yaklaşmak ve kimseyi yargılamak istemiyorum. Benim için güzellik, insanın içinden gelen enerjisi, kahkahası ve neşesidir. Kimisi çok güzel olur, bakmalara doyamazsın ama konuşmaya başladığında kaçıp gitmek istersin. Önemli olan neşeli ve sağlıklı olmak, iyi beslenmek, doğaya yakın olmak ve sevmektir. İnsanın yüzünü değiştirmeyecek ama kaybettiklerini geri getirecek yöntemler mevcut. Bunun bir kısmını ben de kullanıyorum. Tipimin ve gülüşümün çok değişmesini istemiyorum. Yaş almak dediğin kandırmaca. Yaşlanıyoruz ama önemli olan ihtiyarlamamak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 10:49