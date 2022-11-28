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‘Güzel yürekli insanlar diyarı’

Büyükelçi Feyzioğlu, Lefkoşa’da Surlariçi’nde yürüyüş yaptı, Dr.Küçük Müzesini ziyaret etti

‘Güzel yürekli insanlar diyarı’

Türkiye Cumhuriyet'i Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu dün sabah köpeği Tonti’yle birlikte Lefkoşa'da Surlariçi'nde yürüyüş yaptı. Bölgeyi gezen Feyzioğlu, tarihi çarşı Arasta’ya da uğradı. Esnafla fotoğraf çektiren Feyzioğlu daha sonra Lokmacı Sınır Kapısı’nda görev yapan polisleri de ziyaret etti. Dr.Küçük Müzesini de ziyaret eden Feyzioğlu, hem polisler ve vatandaşlar ile çektirdiği fotoğrafları hem de Küçük’ün heykeli ile müzesinin fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Feyzioğlu paylaşımında "Lefkoşa'da Surlariçi’nde sabah erken yürüyüş. Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs" ifadelerine yer verdi.
Bu arada Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunması bekleniyor.
 

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Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 10:42
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