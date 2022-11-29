‘Vebale ortak olmayız’

TUTDER, yerel üretimi desteklemekle beraber “yerel üretim” kavramının tabulaştırılarak, pazarda avantajlı konum elde etmek isteyenlere karşı gerçekleri söyleyerek karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamasında “Sağlık Bakanlığı raporlarını örnek vererek yerel sularda zaman zaman ortaya çıkan tehlikelere dikkat çektik” ifadelerini kullanan TUTDER, “Yayınlarımız etkili oldu, kamuoyunda konu gündem oldu ve her zamanki gibi bizler bir kısım medya ve kurum tarafından hedef gösterildik” iddiasında bulundu.

TUTDER Yönetim Kurulu tarafından dün yapılan açıklama şöyle:

“ Sözün bittiği yerdeyiz. Vebali içinde bulunduğumuz durumu savunanların omuzlarında.

Daha birkaç gün önce bizlerden bağımsız olarak Diyalog Gazetesi araştırmacı gazetecilik örneği verircesine Temel Sağlık Dairesi yetkililerinden aldıkları bilgiyi paylaştı.

Diyalog Gazetesi Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde toplamda var olan 28 su üretici firmanın 23’üne uyarı yazısı gittiğini bunlardan 4’üne ceza yazıldığını manşetine taşıdı.

Haberde son 4 ayda iki firmanın sularında Bromat seviyesinin yüksek çıktığı Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırılarak isimleriyle yayınlandı. Bizler isim yayınlamıyoruz. Bu devletin bir görevi

Yine Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırılarak suda 200 olması gereken TAMB değerinin son 4 ayda bazı firmalarda 1000, 1600 ve 1800 değerlerine ulaştığı ve bu nedenle 8 firmaya ceza kesildiği haberi de okuyucuya ayni gazete tarafından ulaştırıldı.

Bu gerçekler ortadayken, Sağlık bakanlığı açıklaması çok açıkken, TUTDER sadece Sağlık Bakanlığı açıklamalarını yayınlarken, nasıl olur da TUTDER’in açıklamaları asılsız ve gayri ciddi olduğu iddia edilebilir?

