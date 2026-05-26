‘Yakın zamanda hizmet verecek’

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Yeni Girne Hastanesinin bittiğin, Haziran ayı içinde tıbbi cihazların montajına başlayacağını söyledi.

Dinçyürek, hastanenin çok yakın zamanda hizmet vereceğini vurguladı.

Meclis Genel Kurulu'nda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı" görüşüldü.

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Girne Akçiçek Hastanesi, ciddi altyapı eksiklikleri ve teknolojik eksikliklerle boğuşuyor" dedi.

Rogers, bunun bedelini de sağlık hizmeti alamayan halkın ödediğini, Girne'nin sağlık hizmetlerine erişim açısından ülkenin en ciddi sıkıntı yaşayan bölgelerinden birisi olduğunu belirtti.

Girne Hastanesi’nin hala tamamlanıp hizmete açılamadığını belirten Rogers, sağlık sektöründeki eksikliklere dikkat çekti.

“KKTC’de hekimlik yapmanın yasal şartları vardır ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası’na göre, hem Birliğe hem de Tabip Odası’na kayıtlı olmanız gerekir. Burada hekimlik yapmak ve tıbbi müdahalede bulunmak için....” diyen Rogers, eleştirilerde bulundu.

Protokolle ilgili veri güvenliği ve hasta mahremiyeti konusuna değinen Rogers, “Protokolde hastalar için bizim Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye entegre bir sistem kurulacağı belirtilmektedir. Ancak bu sistemin kimin kontrolünde olacağı, hasta verilerinin nerede saklanacağı ve Türkiye'ye aktarılıp aktarılmayacağı açık değildir.” dedi.

TIR’lar gelmeye başladı

Eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Sanırım ya bu protokolün imzalanmasına kadar geçen süreci iyi etüt etmediler ya da Meclis Komitesi’ndeki kapanış konuşmamda vurguladığım noktaları gözden kaçırdılar.” dedi.

“Yeni Girne Hastanesi bitti. Geçen hafta da TIR’lar gelmeye başladı. Haziran ayı içinde bütün tıbbi cihazlar bize teslim edilmiş olacak ve montajları başlayacak.” diyen Dinçyürek, hastanenin çok yakın zamanda hizmet vereceğini vurguladı.

Girne Askeri Hastanesi ile ilgili protokole değinen Dinçyürek, süreçle ilgili bilgi verdi.

“Sivil hasta bakılma noktasında Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası’nda bir madde, hassasiyet gösterilip öne çıkarıldı.” diyen Dinçyürek, ortak irade konularak protokolün imzalandığını dile getirdi.

Protokolden önce defalarca Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ile çeşitli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirildiğini söyleyen Dinçyürek, yaşanan sürece değindi.

Anayasaya ve yasalara uygun

Dinçyürek, protokolün Anayasaya ve yasalara uygun olduğunu vurguladı.

“Bu protokolde esas olan kamu yararıdır.” diyen Dinçyürek, “Yasal olarak şu anda neredeyse 100 binin üzerindeki kişiye, bu hastane bakıyor ve bunların önemli bir kısmı da vatandaşımızdır.” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, buradan doğacak bütün mali mükellefiyetlerin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın üstlendiğini kaydetti.

Gereğini yapacağız

CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile CTP Milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, bazı sorular yöneltti.

Ercan Havalimanı'nda bir valizde tespit edilen 4 embriyoya ilişkin soruya yanıt veren Dinçyürek, olayın ilgili şirketin yasal izni almadan yurt dışına çıkış işlemi gerçekleştirmesi teşebbüsü olduğunu belirtti.

Dinçyürek, “Bizim açımızdan bu adli bir süreçtir. Yapmamız gereken bir işlem varsa, gereğini yapacağız.” dedi.

Tüp bebek merkezlerinin evraklar ve fiziki durumlarının kontrol edildiğini aktaran Dinçyürek, “Bizim sakladığımız, herhangi bir şekilde birini koruduğumuz ya da desteklediğimiz bir ortam yoktur.” şeklinde konuştu.

Sağlık asla böyle yönetilmemelidir

CTP Milletvekili Filiz Besim de, sağlığın siyasetin çok üzerinde, bir ekip işi olduğunu belirtti.

“Sağlık Bakanlığı oturarak tek başına ülkenin sağlığını yönetemez.” diyen Besim, paydaş kurumların fikirlerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

“ 'Yaptım oldu bitti, ben sizi tanımam, onu tanımam' Sağlık Bakanı’nın bu konudaki tavrını şiddetle kınıyorum. Sağlık asla böyle yönetilmemelidir.” diyen Besim, eleştirilerde bulundu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yerinden yeniden söz alarak, eleştirilere yanıt verdi, “Bu tür söylemleri asla kabul etmiyorum.” dedi.

Genel Kurul’da daha sonra "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı", madde madde görüşülmesi sonrasında oy çokluğuyla onaylandı.

Tasarının madde madde oylanmasının ardından açık oylama yapıldı. Yasa tasarısı 26 kabul ve 18 ret oyu olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi'nde “Anayasanın 94’üncü Maddesisinin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Gönderilen Alçak Orman Arazileri’nin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası görüşüldü. Yasa, 26 kabul, 14 ret olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

Hakkında yargı süreci devam kişilerin isim ve görüntülerinin yayınlanması suç kapsamına alınırken, hapis yerine para cezası verilecek

4 asgari ücret

Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nda yapılan değişiklikle, yargı süreci devam eden davalara ilişkin kişilerin isim ve görüntülerinin yayınlanması suç kapsamına alındı. Düzenlemeye göre, bu yasağa aykırı hareket eden kişilere mahkeme tarafından 4 asgari ücrete kadar para cezası verilebilecek.

Genel Kurul’da, “Anayasanın 94’üncü Maddesi’nin (1)’inci Fıkrası Uyarınca Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası” yeniden ele alındı. Görüşmelerde yasa tasarısına ilişkin itirazlar dile getirilmesine rağmen düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan değişiklikle birlikte, yargılaması devam eden kişiler hakkında basın ve yayın organlarında kimlik ve görsel paylaşımına sınırlama getirilmesi amaçlanırken, ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların da netleştirildiği ifade edildi.

Tartışmaların ardından oylamaya sunulan yasa, Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026, 09:58