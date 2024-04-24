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Yasak olduğunu bilmiyordu

Bir kök hintkeneviri Ukraynalı Sobol’un başına bela oldu

Yasak olduğunu bilmiyordu
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Hüseyin ÇİÇEK

İskele polisi, Boğaztepe köyü yakınlarında bir arazide, hintkeneviri bitkisine su veren Ukrayna uyruklu Roman Sobol’u suçüstü yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan Roman Sobol, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Selvili, 22 Nisan’da, saat 19.45’te, zanlının, Boğaztepe köyünün bir kilometre ilerisinde bulunan bir arazide, kuru otların arasında gizlenmiş halde ekili bulunan bir adet hintkeneviri bitkisini suladığı sırada suçüstü tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 2 adet saksı, dolu su şişeleri ve bir adet eldivenin de bulunarak emare alındığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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