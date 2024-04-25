Bir ilk yaşandı

Rum Liman Polisinin, sığınmacı akının önlenmesi amacıyla Lübnan açıklarındaki uluslararası sularda dün iki gemiyle, ilk kez devriye gezdiği belirtildi.

Alithia gazetesi bahse konu tedbirin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Lübnan’ı ziyaret etmesi sırasında bu ülkeyle sağladığı anlaşmanın ardından ilk kez uygulandığına da dikkati çekti.

Gazete, “Fileleftheros” gazetesinin internet sayfasındaki, İçişler Bakanlığını kaynak gösterdiği haberine atıfta bulunarak, Lübnan makamları ile varılan uzlaşma çerçevesinde bu ülkeden gelen sığınmacı akınıyla yaşanan sorununun çözümlenmesi için yapılması gereklerin yapıldığını yazdı.

Liman Polisine ait iki geminin, Lübnan açıklarından 30 deniz mili uzaklıkta devriye gezdiğini yazan gazete, Liman Polisinin tespit ettiği tekneleri, Lübnan makamlarına da bilgi vererek, ülkeye geri gönderdiğini belirtti.

Silah kullanıldığı iddiası

Alithia gazetesi, “Onları Ateşli Silahla Tehdit Ediyorlar-Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Pushbacks (geri gitme) Konusundaki Suriyeli Tanıkla Lübnan Basını: Onları Silahla Tehdit Ediyorlar” başlıklı bir başka haberinde, Lübnan basınında sığınmacılar konusunda yer alan iddialara yer verdi.

Ηabere göre Trablus’da görev yapan ve Suriyeli sığınmacılara hukuki destekte bulunan Lübnanlı avukat Muhammad Sabluh, “L’Orient-Le Jour” isimli Lübnan gazetesine yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasındaki denizde kalan tam insan sayısının belirlenmesinin çok zor olduğunu, ancak sayının da fazla olduğundan bahsetti.

Rum medyasının 500 sığınmacıdan oluşan 5 tekneden bahsettiğini yazan gazete “Alarm Phone” isimli sivil toplum örgütünün ise, Rum makamlarının kurtarma operasyonu başlatmayı ret ettiğinden söz ettiğini belirtti.

Lübnan basınının, birçok sığınmacının 12 Nisan’dan beri Güney Kıbrıs açıklarında yemek, benzin ve su olmadan, denizde mahsur kaldığını, hatta Rum polisi tarafından, Suriye’ye dönmelerinin söylenmesiyle silahla tehdit edildiğinden söz ettiğini belirten gazete, isminin açıklanmasını istemeyen bir Rum yetkilinin ise herhangi bir şiddet tehdidinde bulunulmadığını ifade ederek iddiaları ret ettiğini yazdı.