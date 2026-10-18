1222 kişi  rapor edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlenen 37 kişi tutuklanırken, trafik kontrollerinde 7 bin 531 araç sürücüsü denetlendi, 37 araç trafikten men edildi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar, işçi lojmanları, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Trafikte seyir halinde olan sürücüler de denetimlerden geçirildi.

Denetimler sırasında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 37 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise toplam 7 bin 531 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayarak diğer sürücüleri ve yayaları tehlikeye düşüren bin 222 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 37 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin 384’ünün yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandığı, 16’sının alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 4’ünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı belirlendi.

Ayrıca 32 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 21 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 22 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 22 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan ve 24 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Bir sürücü polisin dur emrine uymadığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü de dikkatsiz sürüş nedeniyle rapor edildi. Diğer trafik suçlarından ise 617 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki sıkı asayiş ve trafik denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026, 02:18