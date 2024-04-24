Türkiye'de yeni Anayasa çalışmaları hız kazanıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini bildirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 104. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Meclis özel gündemle toplanırken, akşam da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir resepsiyon verdi.

Gerek özel gündemli toplantı, gerekse resepsiyonda, “yeni anayasa” başlığı öne çıkarken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapacağı görüşme takvimi de netleşti.

Resepsiyonda, Kurtulmuş’un daveti üzerine çay sohbetinde bir araya gelen Erdoğan ve Özel, gelecek hafta kapsamlı görüşme için randevulaştı.

Erdoğan, burada basın mensuplarının, CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusuna, "Benimle bir görüşme talepleri oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz." karşılığını verdi.

Yaklaşık 10 dakika süren sohbet sonrası Kurtulmuş ile salondan çıkan Erdoğan, basın mensuplarının sorusu üzerine, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yaptı.

Özel de çıkışta, “Bugün bayramlaşmak üzere kendisi 'İçeride bir çay içelim' dedi. Çayımızı içtik, bayramlaştık, haftaya görüşeceğiz" açıklaması yaptı.

CHP Lideri Özgür Özel, seçimden sonra Erdoğan’dan randevu isteyeceğini açıklamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olumlu yanıt vermişti.