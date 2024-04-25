Şarkılar birlikte söylendi

Türk pop müziğinin sevilen ismi Korhan Saygıner, geçtimiz Cumartesi akşamı Merit Park Hotel - Letafet’te sevenleri ile bir araya geldi.

Saygıner, konserinin başında 2005 yılında yazmış olduğu ‘Yaz Beni’ parçasını uzun zaman sonra Letafet sahnesinde sevenlerinin eşliğinde yeniden seslendirdi.

Geceye 90’lı yıllara damga vuran Türkçe Pop şarkılarla devam eden sanatçı, repertuarında hem hareketli hem de duygusal parçalara yer verdi.

Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Zülfü Livaneli gibi yıldız sanatçıların eserlerini başarılı bir şekilde seslendiren Saygıner, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede enerjisini bir an bile düşürmeyerek dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

