Yasal işlem yapıldı

Tarım Dairesi, 6 ilçede yürüttüğü kapsamlı zeytinyağı denetimlerinin detaylarını açıkladı. Denetimler; marketler, oteller, restoranlar ve Girne Pazarı’nda gerçekleştirildi. Analiz edilen 43 zeytinyağı numune-sinden 42’si mevzuata uygun bulunurken, biri hileli çıktı. Hileli ürünün Girne açık pazarda satışa sunul-duğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre; 13 Kasım-12 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılan denetimler kapsamında 43 zeytinyağı numunesi alındı. Numunelerde, kayıtlılık, etiketleme ve hijyen kuralları gözden geçirildi; ayrıca tağşiş analizi yapıldı.

Analiz sonuçlarına göre 42 numune mevzuata uygun bulunurken, bir numunenin tağşişli olduğu belir-lendi. Tağşişli ürün satan üretici hakkında yasal işlem başlatıldı.

Numunelerin analizleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bün-yesindeki Zeytin ve Zeytin Ürünleri Analiz Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi. Değerlendirme, Türk Gıda Kodeksi (TGK) kriterlerine göre yapıldı.

Tarım Dairesi yetkilileri, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak, zeytinyağı kalitesini güvence altına almak ve haksız rekabeti önlemek olduğunu belirtti. Yetkililer, denetimlerin yıl boyunca düzenli olarak süreceğini vurguladı.

