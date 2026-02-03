Yeni emareler sunuluyor

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan sanık Fatma Ünal, ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, duruşmanın 5 Şubat Perşembe gününe ertelenmesine emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüşülen duruşmada, iddia makamı adına Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Meselenin tahkikat memuru olan Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli Polis Çavuşu Bilger Koral, iddia makamının tanığı olarak dinlenmeye devam edildi. Koral, mahkemeye yeni emareler sunduğunu ve davayla ilgili emare sayısının 25’e yükseldiğini aktardı.

Koral, üniversitenin küçük ortağı konumundaki Serdal Gündüz’ün, Fatma Ünal’ın tezi için hazırlanan jüri onay belgesini, jüride yer alan akademisyenlere bizzat kendisinin sunduğunu anlattı. Serdal Gündüz’ün, Fatma Ünal’ın tezini Serdal Işıktaş’ın önüne getirerek, “Hadi hadi imzala hocam” dediğini de mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Koral, Serdal Gündüz’ün talimatıyla hareket eden Arcan Sığır’ın, sahte diploma için gerekli ve ilgili belgeleri topladığını, bu süreçte Serdal Gündüz ile arasında geçen WhatsApp yazışmalarını sildiğini söyledi.

Mahkemede aktarılan ifadelere göre Fatma Ünal, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ünal’ın, “Benim bu üniversite ile hiçbir alakam olmamıştır” dediği belirtildi. Ayrıca Ünal’ın, kendisine tebliğ edilen dava dosyasına, “Okudum, anladım. Şahsıma getirilen hiçbir ithamın aslı yoktur. Bu suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini yazarak imzaladığı da kayda geçirildi.

Mahkeme; meselenin tahkikat memuru olan tanığın dinlenmesine devam edilmesi amacıyla davanın ilk tahkikat duruşmasının 5 Şubat Perşembe günü saat 11.00’e ertelenmesine emir verdi.

