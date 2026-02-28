Yeni projeler başlatılacak

Başbakan Ünal Üstel; THY Lefkoşa, Şehir Ofisi Açılışı ve “Ada Kıbrıs” projesi kapsamında hazırlanan reklam filminin lansmanında yaptığı konuşmada Türkiye’ye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen tüm görüşmelerin ülke insanının rahatlığı ve ferahlığı için olduğunu kaydeden Üstel, yeni başlatılacak projelerin ve yeni imzalanacak protokollerin Kıbrıs Türk halkı için yararlı olacağını belirtti.

Türk Hava Yolları (THY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa Şehir Ofisi Açılışı ve “Ada Kıbrıs” Projesi kapsamında hazırlanan reklam filminin lansmanı yapıldı.

Törene, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bazı milletvekilleri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Erol Öz, Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Mahmut Yayla ile ofis yetkilileri katıldı.

“Ada Kıbrıs” projesi kapsamında çekilen ve Meryem Uzerli’nin oynadığı reklam filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, TC Büyükelçisi Başçeri, Başbakan Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Yayla konuşma yaptı.

Etkinlik THY Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Şehir Ofisi’nin açılışıyla son buldu.

Enerji, eğitim ve turizm…

Başbakan Ünal Üstel, konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirterek, “Türkiye'de yaptığımız görüşmeler her zamanki gibi olumlu oldu.” dedi.

Başbakan Üstel, görüşmelerde enerji alanında, eğitimde ve turizmde neler yapacaklarını da konuştuklarını vurgulayarak, “İnşallah önümüzdeki hafta, ayın beşinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ülkemize gelecek.” dedi.

Görüşmeler sırasında Yılmaz ile birlikte Ramazan ayı dolayısıyla iftar yapacaklarını da kaydeden Üstel, “Kendisi, hem bizimle, hem milletvekillerimizle, hem de halkımızla buluşacak. Değerlendirmeleri buradan da sürdüreceğiz.” bilgisini paylaştı.

Üstel, THY’nin yeni şehir ofisi hakkında da konuşarak, ofisin Lefkoşa’nın merkezinde, Saray Otel’in, tarihi eserlerin, mahkemelerin, Ulusal Birlik Partisi’nin kurulduğu yerde olmasının önemine değindi.

Böylesi tarihi bir binada Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeydeki şirketlerinden Türk Hava Yolları’nın bir ofis açmasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Üstel, ofisin, özelde Lefkoşa'ya, genelde de ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Başçeri: Gurur verici

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında, THY’nin 1933 yılında kurulduğunu anımsatarak, 1933 yılından bu yana Türk bayrağını milli hava yolu taşıyıcısı olarak göklerde taşıdıklarını ve başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm özel sektör taşıyıcılarının sivil havacılık olarak geldikleri noktanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

TC Turizm ve Kültür Bakanlığı ile KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın çok yakın iş birliği içerisinde hareket ettiğini söyleyen Başçeri, Ada Kıbrıs projesi kapsamında yürütülen tanıtım kampanyasının çok önemli olduğunu ve lansmanı yapılan reklam filminin ilerleyen günlerde çeşitli televizyonlarda yayınlanacağını ifade etti.

Ataoğlu: THY ve AJET ile işbirliklerimiz artarak devam edecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında, bugünkü lansmanın “Ada Kıbrıs” projesi ile İngiltere’de başlatılan çalışmanın devamı olduğunu aktararak, projenin, doğduğu yerde, kendi adasında lansmanını yapmanın kendileri için önemli olduğunu söyledi. Ataoğlu, “Bundan sonraki süreçte de THY ve AJET ile işbirliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Arıklı: Türk Hava Yolları, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise konuşmasında, Türk Hava Yolları’nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu belirterek, THY’nin gerçekten global bir şirket olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) THY kanatları altında bir şirket olduğunu anımsatan Arıklı, “Şayet KTHY’i, THY’den koparıp, ‘biz yöneteceğiz’ mottosuyla alıp da batırmasaydık, bugün KTHY’nin nerede olacağını tahmin bile edemiyorum.” ifadesini kullandı.

Yayla: Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu

Türk Hava Yolları Satış (2. Bölge) Başkanı Mahmut Yayla ise konuşmasında, THY olarak 90 yılı aşan tarihleri boyunca yolcu taşıyan bir marka olmanın ötesinde, ülkeler arasında ekonomik, kültürel ve sosyal bağları güçlendiren bir köprü görevi üstlendiklerini söyledi.

Yayla, bugün 6 kıtada, 132 ülkeye uçuşları bulunduğunu kaydederek, “Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak küresel ölçekte büyürken, hizmet verdiğimiz her noktada yerel bağlarımızı derinleştirmeye büyük önem veriyoruz.” dedi.