Yoğun ilgi sevindirdi

Ömer KADİROĞLU

Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından hayata geçirilen Emek Pazarı Projesinin ilk durağı Geçitkale idi… Projeye göre; her ayın ilk cumartesi günü ayrı bir bölgede kurulan Emek Pazarı, üreten insanları bir araya getirerek, hem hobilerini icra etmelerine, hem de ürettikleri ürünleri satmalarına imkan tanıyor.

Evkaf İyilik Gönüllüleri sorumlularından Leman Cankat, “Biz üreterek mutlu olmayı seçtik. Emeğini ortaya koyan üreticileri stant açmaya, emeğe sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımızı da emek pazarını ziyaret etmeye davet ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Geçitkale Belediyesi'nin işbirliğinde, Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından hazırlanan Emek Pazarı, dün 10.00-16.00 saatleri arasında Geçitkale'deki, tarihi kilisede kuruldu.

El emeği ürünlerin hem sergilenip hem de satışının yapıldığı pazara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Emek Pazarında; zeytin, zeytinyağı, hellim, reçel, macun, unlu gıda, el sanatları, seramik, resim, ahşap boyama, taş boyama, yün işi, makrome, takı tasarımı gibi ürünler satışa sunuldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter de bu özel etkinliğe katılarak projede yer alan stant sahiplerine moral verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020, 11:37