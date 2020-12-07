Gençlerin tasarladığı takılar, süs eşyaları ve el işleri Lefkoşa’da sergilendi

Segafredo’da renkli etkinlik

Gençlerin tasarladığı takılar, süs eşyaları ve el işleri Lefkoşa’da sergilendi

Ömer KADİROĞLU
Gençlerin tasarladığı takılar, süs eşyaları, el işleri Lefkoşa’da faaliyet gösteren Segafredo Zanetti’de gerçekleştirilen etkinlikte sergilendi.
Tasarımcı Özüm Deren Özerdağ’ın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte bir birinden güzel el işleri, takılar ve süs eşyaları stantlardaki yerini aldı.
Renkli etkinlikte; gençler, tasarladıkları ve yaptıkları ürünleri hem tanıtma hem de satma imkanı buldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliği düzenleyen Özüm Özerdağ, bu tür faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi. 
Segafredo Zanetti Direktörü Levent Özerdağ ise gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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