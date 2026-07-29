Federasyona hayır

Melis GÜNEL- Abdullah SUİÇMEZ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs temasları kapsamında izlediği güzergah üzerinde protesto gösterisi düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Bahçesi Kavşağı ile Sivil Savunma Çemberi’nde toplanan “Örgütsüz Vatandaşlar” adlı grup, Türk ve KKTC bayrakları taşıyarak Guterres’i protesto etti. “Örgütsüz Vatandaşlar” adına ortak basın açıklamasını okuyan Mert Özdeş, “Guterres’in görev süresinin bitimine az zaman kala bu ziyareti, sahadaki gerçekliklerden kopuk bir diplomatik kareografinin en yeni perdesi olarak gördüğümüzü beyan etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Eylemde konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, federasyon modeline karşı olduklarını belirterek, “Biz federasyonun ne olduğunu 60 yıl öğrendik, gördük, öğrendik ve yandık. O yüzden federasyon bizi kurtarmaz. Bizi kurtaracak olan devlettir. Devletimizin tanınması ve yaşatılması bizi kurtaracaktır, gerisi boştur” dedi. Eyleme katılanlar ise federasyon modelini kabul etmediklerini belirterek, KKTC’nin varlığını sürdürmesi gerektiği yönünde mesaj verdi. Vatandaşlar, “KKTC var olmaya ve yaşamaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Ne dediler?

Övgü Tayfun

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e vermek istediğimiz mesaj; burada bir Kuzey Kıbrıs Türk devleti vardır ve var olmaya yaşamaya devam edecektir. Hiç kimse bizi buradan vazgeçtiremez.”



Derviş Coşkunel

“KKTC ilan edildiği günden bugüne kadar kuzey de güney de mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Belki ekonomik koşullarımız biraz zayıf olabilir ama bunlar iç konulardır. Canımız pahasına bile olsa bu Cumhuriyeti devam ettirmek mecburiyetindeyiz.”

Mehmet Dağlıkoca

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis geçen kendi niyetini açıkladı ve hedeflerinin Alsancak ve Girne olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü de kabul etmediğini söylediği için ben görüşecek bir şeyin kalmadığını düşünüyorum.”



Işılay Arıkan

“60 yıldır federasyon diyerek koşuyoruz ne geçti elimize? Rumlar ne istediyse oldu biz hala ne yapıyoruz? Bizim tek güvencemiz Türkiye Cumhuriyeti’dir ve devlet olmaktır.”

Erkan Kanat

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e söyleyeceğimiz ilk mesaj KKTC’yi Filistin yapmasın! Guterres’in kapalı kapılar arasında yapmaya çalıştığı bizi Rum’a yama yapmaktır, bizim bu tuzağa düşmememiz lazım.”

Hüseyin Çakır

“1963’ten 1974’e kadar Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere neler yaptıkları fotoğraflarla kanıtlanmış olmasına rağmen Rumlar Türklere yaptıklarını tam aksine Kıbrıslı Türkler yapmış gibi dünyaya inandırmışlardır. Tüm bunları da Guterres’in görmesi gerektiğine inanmaktayım.”



