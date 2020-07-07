Efsane’de Özgürgün dönemi

K-Pet Süper Ligi’nde aldığı sonuçlarla kötü günler geçiren ve küme düşme potasında bulunan Çetinkaya’da Mehmet Bolkan ile yollar ayrıldı ve takımın teknik direktörlük görevine Mehmetali Özgürgün getirildi.

Çetinkaya’dan gün içinde yapılan ilk basın bildirisinde “Camiamızın içinde bulunduğu zor dönemeçte bizlere hiçbir şart koşmadan “Çetinkaya’nın adı yeter” diyerek göreve başlayan ve görev aldığı süre boyunca bizlere bunu hep hissettiren değerli hocamız Mehmet Bolkan ve ekibiyle yollarımızı sevgi ve saygı çerçevesinde ortak bir kararla ayırmış bulunmaktayız. Mehmet hocamıza ve ekibine, tüm emek ve özverisi için camiamız adına teşekkür eder, kendilerine başarılar dileriz” denildi.

Çetinkaya yönetim kurulu daha sonra gerçekleştirdiği toplantılarda takımın teknik direktörlüğüne kimin getirileceği konusunu görüştü.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Çetinkaya teknik direktörlük görevine Mehmet Ali Özgürgün’ün getirildiği açıklandı. Mehmet Ali Özgürgün'ün yardımcılıklarını genç takım antrenörü Burcan Cantaş, kaleci antrenörlüğünü ise Tugay Atiker yürütecek.