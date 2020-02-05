Girne Halk Evi ve Gençler Birliği çıkışta

Girne Halk Evi ve Gençler Birliği çıkışta

K-PET Birinci Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

 K-Pet Birinci Lig’de on yedinci hafta maçları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 28 golün atıldığı on yedinci hafta karşılaşmalarında, 2 maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 maçı deplasman takımı elde etti. 2 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı on yedinci haftada en farklı galibiyetleri Esentepe deplasmanında Gençler Birliği ve Çanakkale karşısında Girne Halk Evi takımları elde etti.

Haftanın Takımı- Gençler Birliği
Ligin ikinci devresine iyi başlayan İskele temsilcisi zorlu Esentepe deplasmanını iyi oyun sonrası farklı kazanma başarısı gösterdi.

Haftanın Antrenörü- Bayram Paşaoğluları (Karşıyaka)
Takımını ligin ikinci devresine iyi hazırlayan genç çalıştırıcı Maraş deplasmanına da takımını iyi hazırlayarak alınan galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Futbolcusu- Bülent Çakmak(Gençler Birliği)
Gençler Birliği’nin Türkiyeli oyuncusu Bülent Çakmak farklı kazanılan Esentepe deplasmanında 3 gol 2 asistle maçın adamı oldu.

Haftanın Hakemi- Turgay Misk(Maraş-Karşıyaka) 
Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Turgay Misk, on yedinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Şiho(Karşıyaka), Mehmet(Karşıyaka), Sinan(Gençler Birliği), Çağdaş(Mesarya), Orhan(Mesarya), Emre(Gençler Birliği), Yunus(GHE), Burak(Y.Dumlupınar), İbrahim(Mesarya), Arda(Mesarya), Yiğit(GHE).

Gol Krallığı:
20Gol: Halil Turan(Mesarya)
14Gol: Bülent Çakmak(Gençler Birliği)

K-Pet 1’inci Lig’de 17. hafta sonuçlar

Doğancı- Mormenekşe:0-3(Hükmen)
Esentepe -Gençler Birliği:3-5
Lapta- Yonpaş Dumlupınar:0-2
Maraş- Karşıyaka:2-3
Girne Halk Evi- Çanakkale:4-0
Bostancı Bağcıl- Görneç:2-2
Dörtyol -Yalova:1-1
Mesarya- Ozanköy:3-0

K-Pet 1’inci Lig’de 18.hafta program

8 Şubat Cumartesi

Bostancı Bağcıl- Esentepe 
Gençler Birliği-Girne Halk Evi
Çanakkale -Lapta 
Görneç- Yalova  

9 Şubat Pazar 

Mormenekşe - Dörtyol 
Karşıyaka -Mesarya 
Yonpaş Dumlupınar-Maraş 


K-Pet 1’inci Lig Puan Durumu:
    Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av.    P
1    Mesarya    17    12    4    1    41    12    29    40
2    Y.Dumlupınar    17    10    3    4    31    6    25    33
3    Gençler Birliği    17    10    2    5    34    23    11    32
4    Girne Halk Evi    17    9    4    4    33    21    12    31
5    Yalova     17    8    6    3    31    15    16    30
6    Maraş    17    9    2    6    31    22    9    29
7    Mormenekşe    17    7    4    6    24    31    -7    25
8    Esentepe    17    6    6    5    25    21    4    24
9    Dörtyol    17    6    6    5    21    20    1    24
10    Görneç    17    6    5    6    30    28    2    23
11    Karşıyaka    17    6    5    6    19    25    -6    23
12    Lapta    17    6    1    10    23    28    -5    19
13    Çanakkale    17    4    4    9    22    38    -16    16
14    Ozanköy    17    4    3    10    17    34    -17    15
15    Bostancı Bağcıl    17    3    5    9    20    27    -7    14
16    Doğancı    17    0    0    17    0    51    -51    0

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