Girne Halk Evi ve Gençler Birliği çıkışta

K-PET Birinci Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de on yedinci hafta maçları hafta sonu oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 28 golün atıldığı on yedinci hafta karşılaşmalarında, 2 maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 maçı deplasman takımı elde etti. 2 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı on yedinci haftada en farklı galibiyetleri Esentepe deplasmanında Gençler Birliği ve Çanakkale karşısında Girne Halk Evi takımları elde etti.

Haftanın Takımı- Gençler Birliği

Ligin ikinci devresine iyi başlayan İskele temsilcisi zorlu Esentepe deplasmanını iyi oyun sonrası farklı kazanma başarısı gösterdi.

Haftanın Antrenörü- Bayram Paşaoğluları (Karşıyaka)

Takımını ligin ikinci devresine iyi hazırlayan genç çalıştırıcı Maraş deplasmanına da takımını iyi hazırlayarak alınan galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Futbolcusu- Bülent Çakmak(Gençler Birliği)

Gençler Birliği’nin Türkiyeli oyuncusu Bülent Çakmak farklı kazanılan Esentepe deplasmanında 3 gol 2 asistle maçın adamı oldu.

Haftanın Hakemi- Turgay Misk(Maraş-Karşıyaka)

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Turgay Misk, on yedinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Şiho(Karşıyaka), Mehmet(Karşıyaka), Sinan(Gençler Birliği), Çağdaş(Mesarya), Orhan(Mesarya), Emre(Gençler Birliği), Yunus(GHE), Burak(Y.Dumlupınar), İbrahim(Mesarya), Arda(Mesarya), Yiğit(GHE).

Gol Krallığı:

20Gol: Halil Turan(Mesarya)

14Gol: Bülent Çakmak(Gençler Birliği)

K-Pet 1’inci Lig’de 17. hafta sonuçlar

Doğancı- Mormenekşe:0-3(Hükmen)

Esentepe -Gençler Birliği:3-5

Lapta- Yonpaş Dumlupınar:0-2

Maraş- Karşıyaka:2-3

Girne Halk Evi- Çanakkale:4-0

Bostancı Bağcıl- Görneç:2-2

Dörtyol -Yalova:1-1

Mesarya- Ozanköy:3-0

K-Pet 1’inci Lig’de 18.hafta program

8 Şubat Cumartesi

Bostancı Bağcıl- Esentepe

Gençler Birliği-Girne Halk Evi

Çanakkale -Lapta

Görneç- Yalova

9 Şubat Pazar

Mormenekşe - Dörtyol

Karşıyaka -Mesarya

Yonpaş Dumlupınar-Maraş



K-Pet 1’inci Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 Mesarya 17 12 4 1 41 12 29 40

2 Y.Dumlupınar 17 10 3 4 31 6 25 33

3 Gençler Birliği 17 10 2 5 34 23 11 32

4 Girne Halk Evi 17 9 4 4 33 21 12 31

5 Yalova 17 8 6 3 31 15 16 30

6 Maraş 17 9 2 6 31 22 9 29

7 Mormenekşe 17 7 4 6 24 31 -7 25

8 Esentepe 17 6 6 5 25 21 4 24

9 Dörtyol 17 6 6 5 21 20 1 24

10 Görneç 17 6 5 6 30 28 2 23

11 Karşıyaka 17 6 5 6 19 25 -6 23

12 Lapta 17 6 1 10 23 28 -5 19

13 Çanakkale 17 4 4 9 22 38 -16 16

14 Ozanköy 17 4 3 10 17 34 -17 15

15 Bostancı Bağcıl 17 3 5 9 20 27 -7 14

16 Doğancı 17 0 0 17 0 51 -51 0