‘Sefalet ücreti  kabul edilemez’

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), asgari ücretin halen belirlenmemesini Başbakanlık önünde yaptığı eylem ve basın açıklamasıyla kınadı.

Başbakanlık önünde saat 14.00’te gerçekleşen eylemde “Emek En Yüce Değerdir”, “Sadaka İstemiyoruz”, “Milletin Vekili Olduğunuzu Unutmayın”, “Asgari Ücretliye Bedel Ödetmekten Vazgeçin”, “İnsanca Yaşanabilir Bir Asgari Ücret” pankartları açıldı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu eylemde yaptığı konuşmada, asgari ücretin halen belirlenememiş olmasını üzüntüyle takip ettiklerini ve bunun hükümetin ciddiyetsizliğinden kaynaklandığını savundu.

Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’na başvuru yaparak asgari ücretle ilgili tüm verileri talep ettiklerini, fakat gönderilmediğini, Hür-İş’in kendi verileriyle son yapılan toplantıya oturduğunu ve hükümet kanadının masaya %6’lık (177 TL net) bir artışı öngörerek masaya geldiğini kaydetti.

Günlük 5,90 TL’lik artışın Asgari Ücretliye reva görülen miktar olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Alsınlar o 6 TL’yi kendileri harcasınlar” diyerek, söz konusu “sefalet ücretinin” kabul edilemez olduğunu söyledi.

Masadaki, işçi tarafının yeni Asgari Ücret hakkında çekimser oy kullanmasının, bunu onların da kabul etmediğini gösterdiğini dile getiren Serdaroğlu, Asgari Ücret Yasası’nın öngördüğü şekilde çalışmaları tamamlayarak masaya gelinmesi talebinde bulundu.

Hazırlanan basın açıklamasını Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin okudu.