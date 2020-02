Ürküten rapor

Sağlık Bakanlığı, kansere karşı en büyük silahın bilgi ve eğitim olduğuna, erken tanının da hayat kurtardığına vurgu yaptı.

Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkedeki kanser verilerini paylaştı.

Kanserin, dünyada ve ülkede sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemi olduğuna dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, ayrıca sosyal ve ekonomik yönleri de olan insan haklarını etkileyebilen, küresel ve her yaşta görülebilen bir sorun olduğuna işaret etti.

KKTC’nin son 5 yıllık kanser verileri;

Son 5 yılda 3 bin 663 yeni kanser olgusu tanı alındı. Bunların bin 854’ü erkek, bin 809’u ise kadınlardan oluşuyor.

Malign melanom dışı cilt kanserleri hariç tutulduğunda ise toplam olgu sayısı 3 bin 157 olarak saptandı. Bunların bin 567’si erkek, bin 590’ı ise kadın.

Erkeklerde en sık görülen ilk beş kanser tipi Prostat, Akciğer, Mesane, Kolorektal ve Lenfoma.

Kadınlarda ise; en sık görülen ilk beş kanser tipi Meme, Tiroid, Kolorektal kanserler, rahim kanserleri ve Lenfoma…

Kanser olgularının ilçelere göre dağılımına bakıldığında, en yüksek “insidansın” Lefkoşa’da saptandı.

Bu değerin 100 bin kişide 228 olduğu, diğer ilçelerde ise Kuzey Kıbrıs genel insidansından daha yüksek bir hız saptandığı kaydedildi.

İstatistiklere göre; erkeklerde akciğer kanserlerinin yüzde 69’unun uzak metastaz döneminde tanı aldığı, kadınlarda ise meme kanserlerinin yüzde 38’inin, kolorektal kanserlerin yüzde 42’sinin bölgesel doğrudan yayılım ve lenf nodu yayılımı aşamasında tanı aldığının görüldüğü belirtildi.

Sigaradan uzak durun

Sağlık Bakanlığı, ülkede kanserle olan mücadelenin bütün toplumsal unsurların desteği ile devam ettiğini ve etmeye devam edeceğini belirtti ve şu tavsiyelerde bulundu;

Sağlıklı beslenin ve obezite ile mücadele ediniz: Obezite yutak borusu, kolorektal (bağırsak), meme, rahim ve böbrek kanserlerine sebep olur.

Tütün ve tütün ürünlerini kullanmayınız: Tütün kullanımı tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük salgınlardan biridir. Her yıl 7 milyon kişi tütün kullanımına bağlı hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin 6 milyondan fazlası direkt olarak tütün kullanımına bağlı, 890 bini ise pasif olarak tütün ve tütün ürünlerinin dumanına maruz kalanlardır. Tütün ve tütün ürünleri sadece kullanıcısının değil pasif olarak dumanına maruz kalanların da sağlıklarını olumsuz etkilemektedir.

Alkol kullanımını sınırlandırınız: Alkol ağız, farenks, larenks, yutak borusu, karaciğer, kolorektal (bağırsak) ve meme kanserlerine sebep olur. Alkol kullanımı miktarı arttıkça kanser riski artmaktadır. Bazı kanser türlerinde risk alkolün ve tütünün birlikte kullanımı ile artmaktadır.

Bazı enfeksiyonlar: H.Pylorii, HPV, Hepatit B ve C, EBV kansere sebep olabilir. Kişisel hijyeninize dikkat ederek kendinizi koruyunuz.

Çevresel kirlilik: Hava, su ve toprak kirliliği. 2012’de 3.2 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı erken öldüğü tespit edilmiştir. Bunların 200 binden fazlasının akciğer kanserine bağlı olduğu tespit edilmiştir. Çevreyi temiz tutunuz.

Mesleki risk faktörleri: Akciğer kanseri,mezotelyoma ve idrar torbası kanserleri ile ilişkili bulunmuştur. Mesleki risklerinizi öğreniniz ve önlem alınız.

Radon gazı: Evinizi her gün düzenli olarak havalandırınız.

Radyasyon :Ultraviole ve güneş ışınlarından korununuz. Cep telefonu kullanırken kulaklık kullanınız. Kendi bedeninizi iyi tanıyınız. Şikâyetlerinizi ertelemeden doktorunuzdan tıbbi yardım isteyiniz. Doğru bilgiye ulaşmak için uzmanlardan yardım isteyiniz.”