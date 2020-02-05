İlaç satışları patladı

Ömer KADİROĞLU

Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan ‘Coronavirüs’ henüz KKTC’de görülmedi ama; çocuk, büyük yüzlerce kişinin grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle doktora başvurduğu bildirildi.

Eczanelerde genellikle reçete ile ilaç satılırken, doktor parası ödeyemeyen veya ödemek istemeyen bazı vatandaşların eczacıya başvurarak ilaç talep ettiği belirtiliyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; en ucuz grip ilacı 10 ile 32 TL arasında satılırken, yabancı markalarda rakam daha da yükseliyor. Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, grip vakalarında birçok çeşit ilaç kullanıldığını, fiyatların 10 liradan başladığını belirtti. Öksüz, Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen ilaçlar arasında fiyat farkı olduğunu söyledi.

Öksüz: İlaç kullanımı yaygın

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaçların doktor reçetesi ile verildiğini ve kayıt altında olduğunu söyledi.

“Gribal enfeksiyonlarda kullanılan ilaçları kategorize etmiyoruz” diyen Öksüz, şunları söyledi: “Tedavi yöntemleri doktorlarımız tarafından belirleniyor. Doktorun tespit ettiği rahatsızlığa göre hastalara reçete veriliyor ve bu kapsamda eczaneden ilaç alınıyor. Tamamen doktorun uygun gördüğü bir tedavi süreci başlıyor. Bazı hastalara duruma göre gıda, antibiyotik veya vitamin takviyesi veriliyor. Bizler tamamen doktorun reçete ettiği tedaviye göre hastaya ilaç veriyoruz.”

Çeşit çok

Grip vakalarında birçok çeşit ilaç kullanıldığını kaydeden Öksüz, şöyle devam etti:

“Kimi ilaçlar devlet tarafından sigortalıdır, kimi ilaçlar sigorta kapsamı dışındadır aynı şekilde yetişkin hastalar için de geçerlidir.

Bu gibi durumlarda fiyat aralığı yine 10 TL’den başlayıp daha da ileriye gitmektedir. Yerli ve yabancı ilaçların fiyatları farklıdır.

Özellikle yabancı marka ilaçlar yurt dışından döviz üzerinden geldiği için ona göre fiyatlandırma yapılmaktadır.

Çünkü bizim ilaç sanayimiz yoktur kendi ürettiğimiz ilacımız yoktur. Devletimizde ilaçların yüzde 90’ı Türkiye’den geliyor. Bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşandığından Avrupa İlaçları devreye giriyor hemen depolarımızdan Avrupa’dan gelen ilaçları çıkarmaktayız bizi tamamen kurtarıcımız oluyor. İlacın maliyeti çok önemli değil fakat hekimin yazdığı ilaçları bulundurmamız gerekmektedir.”

Öksüz, ilaç alırken doktora danışılması gerektiğini ifade etti. Öksüz,

“Kimse kafasına göre ilaç veya vitamin kullanmasın. Mutlaka bir uzmana görünsün veya danışsın” dedi.



Gribal enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar ve vitaminlerin fiyatları ise şöyle

Cravit 52.00 TL

Enfexia 32.00 TL

Supradyn Multi Vitamin Tablet 78.00 TL

Nutrigen Çocuk 97.00 TL

Supradyn 30’luk Ambalaj 85.00 TL

Max İmmun Şurup 64.00 TL

Iburamin Cold Şurup 17.00 TL

Aferin Fort Şurup 10.00 TL

Nurofen 70.00 TL

Benylin Öksürük Şurubu Çocuk: 43.00 TL Yetişkin 62.00 TL

İlaç İsmi 2019 2020

Theraflu Forte 8.00 TL 8.87 TL

Aferin Forte 7.00 TL 10.00 TL

Iburamin Cold 15.00 TL 17.00 TL

Katarin Forte 12.50 TL 15.00 TL

Day & Night Nurse 76.00 TL 78.00 TL

Beylin Cold 42.00 TL 56.00 TL

Antibiyotikler

İlaç İsmi 2019 2020

Augmentin 17.90 TL 22.00 TL

Klamoks 18.00 TL 22.00 TL

Tavanic 41.00 TL 52.00 TL