İlaç satışları patladı

Şimdilik ‘Coronavşirüs’ yok ama millet gripten kırılıyor

İlaç satışları patladı

Ömer KADİROĞLU
Dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan ‘Coronavirüs’ henüz KKTC’de görülmedi ama; çocuk, büyük yüzlerce kişinin grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle doktora başvurduğu bildirildi.
   Eczanelerde genellikle reçete ile ilaç satılırken, doktor parası ödeyemeyen veya ödemek istemeyen bazı vatandaşların eczacıya başvurarak ilaç talep ettiği belirtiliyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre; en ucuz grip ilacı 10 ile 32 TL arasında satılırken, yabancı markalarda rakam daha da yükseliyor. Diyalog’a konuşan Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, grip vakalarında birçok çeşit ilaç kullanıldığını, fiyatların 10 liradan başladığını belirtti. Öksüz, Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen ilaçlar arasında fiyat farkı olduğunu söyledi.

Öksüz: İlaç kullanımı yaygın
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ilaçların doktor reçetesi ile verildiğini ve kayıt altında olduğunu söyledi.
 “Gribal enfeksiyonlarda kullanılan ilaçları kategorize etmiyoruz” diyen Öksüz, şunları söyledi: “Tedavi yöntemleri doktorlarımız tarafından belirleniyor.  Doktorun tespit ettiği rahatsızlığa göre hastalara reçete veriliyor ve bu kapsamda eczaneden ilaç alınıyor. Tamamen doktorun uygun gördüğü bir tedavi süreci başlıyor.  Bazı hastalara duruma göre gıda, antibiyotik veya vitamin takviyesi veriliyor. Bizler tamamen doktorun reçete ettiği tedaviye göre hastaya ilaç veriyoruz.” 

Çeşit çok
Grip vakalarında birçok çeşit ilaç kullanıldığını kaydeden Öksüz,  şöyle devam etti: 
“Kimi ilaçlar devlet tarafından sigortalıdır, kimi ilaçlar sigorta kapsamı dışındadır aynı şekilde yetişkin hastalar için de geçerlidir. 
Bu gibi durumlarda fiyat aralığı yine 10 TL’den başlayıp daha da ileriye gitmektedir. Yerli ve yabancı ilaçların fiyatları farklıdır.
Özellikle yabancı marka ilaçlar yurt dışından döviz üzerinden geldiği için ona göre fiyatlandırma yapılmaktadır.
Çünkü bizim ilaç sanayimiz yoktur kendi ürettiğimiz ilacımız yoktur. Devletimizde ilaçların yüzde 90’ı Türkiye’den geliyor. Bu konuda en ufak bir sıkıntı yaşandığından Avrupa İlaçları devreye giriyor hemen depolarımızdan Avrupa’dan gelen ilaçları çıkarmaktayız bizi tamamen kurtarıcımız oluyor. İlacın maliyeti çok önemli değil fakat hekimin yazdığı ilaçları bulundurmamız gerekmektedir.” 
Öksüz, ilaç alırken doktora danışılması gerektiğini ifade etti. Öksüz,
“Kimse kafasına göre ilaç veya vitamin kullanmasın. Mutlaka bir uzmana görünsün veya danışsın” dedi. 


Gribal enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar ve vitaminlerin fiyatları ise şöyle
Cravit    52.00 TL
Enfexia    32.00 TL
Supradyn Multi Vitamin Tablet    78.00 TL
Nutrigen Çocuk    97.00 TL
Supradyn 30’luk Ambalaj    85.00 TL
Max İmmun Şurup    64.00 TL
Iburamin Cold Şurup    17.00 TL
Aferin Fort Şurup    10.00 TL
Nurofen    70.00 TL
Benylin Öksürük Şurubu    Çocuk: 43.00 TL  Yetişkin 62.00 TL

İlaç İsmi    2019    2020
Theraflu Forte    8.00 TL    8.87 TL
Aferin Forte    7.00 TL    10.00 TL
Iburamin Cold    15.00 TL    17.00 TL
Katarin Forte    12.50 TL    15.00 TL
Day & Night Nurse     76.00 TL    78.00 TL
Beylin Cold     42.00 TL    56.00 TL

Antibiyotikler
İlaç İsmi    2019    2020
Augmentin    17.90 TL    22.00 TL
Klamoks    18.00 TL    22.00 TL
Tavanic    41.00 TL    52.00 TL

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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