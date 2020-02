Yerinde bir teklif

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yüksek kırmızı et fiyatlarına karşı önlem olarak “et tanzim satış noktaları” ve fiyatları sabitleme amacıyla hayvancılarla kasaplar arasında protokol yapılması önerisinde bulundu.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkan Yardımcılarının Birliği ziyaretinde basına yaptığı açıklamada, gündemde olan et ithalatı konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşme gerçekleştirdiklerini, Bakanlığa yüksek kırmızı et fiyatlarının aşağıya çekilmesi için öneriler sunduklarını söyledi.

Kırmızı et fiyatlarının bazı yerlerde çok yüksek olmasının hayvancıdan kaynaklanmış gibi yanlış tepkiler geldiğini belirten Naimoğulları, Bakan ile görüşmelerinde kırmızı et fiyatlarına bir denge getirmek amacıyla Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kasaplar Birliği ve Tarım bakanlığının taraf olacağı bir protokol imzalanması önerisinde bulunduklarını söyledi.

Fiyatlar suni yükseliyor

Birlik olarak canlı hayvan fiyatlarının arttırılmamasına rağmen kasaplarda et satış fiyatlarının yükselişte olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Birileri et fiyatlarını suni olarak yükseltiyor” dedi.

Küçük baş hayvanın canlı olarak kilosunun 30 TL’ye kasaplara satıldığını, bazı kasaplar ve süpermarketlerde küçük baş hayvan etinin kilosu 120 TL’ye satıldığını; kasapların eti, çiğ et fiyatının 2.5 katı satması gerektiğini ancak bazı yerlerde 4 katına satıldığını belirten Naimoğulları, süpermarketlerde et satışının durdurulması gerektiğini çünkü süpermarketlerin eti kasaplardan aldığını dolayısıyla kasapların karla marketlere sattığı etin tüketiciye marketin kar payı eklenerek sunulduğunu belirtti.

Bir kasapta 70 TL satılan etin başka bir kasapta 120 TL satılmasının yanlış olduğunu ifade eden Naimoğulları, “Serbest piyasayı bahane ederek halkı sömürmek doğru bir anlayış değildir” dedi.

Naimoğulları, “Et ithalatının önünü açmaya çalışanlar da belli başlı bazı kasaplardır” dedi.

YDP’den öneriye destek…

YDP Başkan Yardımcısı Ali Alkın Önder ise et fiyatlarının sabitlenmesi ve et tanzim satış noktaları oluşturulması konusunda Birlik ile ayni fikirde olduklarını söyledi.

Önder, kasapların canlı et fiyatları üzerinden 2,5 katı karla çalışması gerektiğini ancak bazı yerlerde buna uyulmadığını söyledi.