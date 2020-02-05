Memleket  meseleleri  konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün, Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Genel Kurulda yapılan güncel konuşmalarda tarım, hayvancılık, et fiyatları, ekonomi ve enerji konuları ele alındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Tarım Alanında Son Dönemde Yaşananlar” konusunda konuşma yaptı.

Şahali, domates, salatalık, patlıcan, patates gibi sebzelerin fiyatlarının ciddi şekilde arttığını dile getirerek, hükümetten bu konuda önlem almasını istedi.

“Tarımda sürdürülebilirlik ciddi risk altındadır” diyen Şahali, bakanlığın fiyat artışlarına “sadece bakmakla yetindiğini, müdahil olmadığını”, ses çıkarması gerekenlerin de “bakmakla yetindiğini” önlem alınmadığını söyledi.

Şahali, et maliyetlerinin hesaplanması ve pazardaki fiyata etki edecek verileri sağlaması gerekirken, bunun yerine ithalat yapılacağının açıklandığını ancak ithal etin henüz gelmediğini belirtti.

Şahali, İstihdam Destek Fonu’nun üretimin teşviki için değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Oğuz: Et anormal fiyata satılıyor

Şahali’yi yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, popülizm yapaya gerek olmadığını söyleyerek, ellerinden geleni yaptıklarını, bu nedenle eylemlerin olmadığını söyledi.

Oğuz, marketler arasında fiyat farkları olduğunu belirtti.

Etin anormal bir fiyata satıldığını söyleyen Oğuz, et ithali ile ilgili bir çalışma başlatıldığını, bu açıklamadan sonra fiyatta biraz gerileme yaşandığını kaydetti.

243 bin küçükbaş hayvan var

Oğuz, küçükbaş hayvan sayısının 243 bin olarak açıkladı.

Domuz etiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Oğuz, bakanlık bürokratlarına kefil olduğunu, kaçakçılık konusunda güvenlik birimleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Kaçakçılık olaylarının aydınlatılmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyleyen Oğuz, bu nedenle karalama yapıldığını söyledi. Oğuz, “Birileri rahatsız olduğu için birilerini suçlayacaklar” dedi.

Bakan Oğuz, ülkedeki hayvan varlığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Taçoy: Okka kullanan cezaya tabi tutulacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, hayvancılıkta okka kullanımına değinerek Metroloji Yasası’nın tüzüklerinin geçirilmediğini söyledi. Taçoy, okka kullanımının tüzüklerin yürürlüğe gitmesiyle birlikte cezaya tabii tutulacağını belirtti.

Taçoy, Hal Yasası’nın Meclis’e sevk edildiğini kaydetti ve kısa sürede yasallaşması temennisinde bulundu.

Türkiye yardımlarının adaya gelip gelmemesi konusunda sürekli tartışmalar yapıldığını söyleyen Taçoy, geçtiğimiz yıl bütçe açığının düşük rakamlarda tamamlandığını, olumlu mali gelişmelerin konuşulmadığını belirtti.

170 milyonun neden gelmediğini sorgulamak yerine nasıl daha ileri gidileceğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Taçoy, yanlış yapılan bazı hamleler nedeniyle dörtlü koalisyon hükümet döneminde maaşların ödenemediğini söyledi.

E-devlet projesinin faz 2 çalışmalarının devam ettiğini, projenin durduğunun doğru olmadığını söyleyen Taçoy, yapılan çalışmaları anlattı.

E-devlet binasının kendi bakanlığı döneminde hazırlandığını ancak CTP döneminde ihalenin iptal edildiğini söyleyen Taçoy, şu anda bina konusunun bir sorun olarak ortada durduğunu belirtti.

Çavuşoğlu: İş gücünde bir terslik var

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün ülkede işsizler varken 50 bin yabancı iş gücü de bulunmasının ortada bir terslik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gençlere meslek edindirme noktasında bakanlık olarak belirli bir vizyonları bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin istatistiklerinin yol gösterici olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, eğitimde her gelen bakanın ve her gelen partinin “en iyisini ben bilirim” politikasıyla hareket etmesiyle durumun bu noktaya geldiğini ifade etti ve ortak bir anlayışla ve vizyonla hareket etmenin önemini vurguladı.

Şahiner: Lefke sorunlar yumağı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun güncel konuşmalar yapılan bugünkü toplantısı tamamlandı. Toplantının ikinci bölümünde, Lefke’nin sorunları, yüksek öğrenim ve eğitim ve Kıbrıs sorunu konuşuldu.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, güncel konuşmalar bölümünde “Lefke’nin Sorunları” başlıklı konuşma yaptı.

Lefke’nin sorunlar yumağı haline geldiğini dile getiren Şahiner, Lefke halkının bitmek tükenmek bilmeyen sorunlarla boğuştuğunu belirtti.

Bölge nüfusunun 12 bini geçtiğini, 11 binden fazla da öğrenci olduğunu belirten Şahiner, Doğancı kavşağı ile Lefke arasındaki yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti.

Yağışlı günlerde suyun denize akmasını eleştiren Şahiner, yoğun su akışının bir şekilde yeraltı aküferlerine kanalize edilmesi gerektiğini söyledi.

Lefke Mahkemeler binası konusundaki son durumu soran Şahiner, bölge halkının binanın hızlı şekilde tamamlanıp kullanıma girmesini beklediğini kaydetti.

Salahi Şahiner, CMC atıklarının ne denli büyük bir kirlilik kaynağı olduğunun defalarca konuşulduğunu ancak bu kirlilik yığınını bölgeden kazımak için büyük kaynak gerektiğini söyledi.

Oğuz: Derivasyon kanalı tamir edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da bir kısım suyun istenmeden de olsa denize gittiğini ancak derivasyon kanalının tamir edildiğini dile getirdi.

Oğuz, denize akan derenin güneyden geldiğini, bu dere üzerine bent yaparak yeraltı kaynaklarını beslemek konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“Biz bir damla suyumuzun bile denize gitmesini istemeyiz” diyen Oğuz, yeraltı kaynaklarını beslemek için çalıştıklarını dile getirdi.

Derivasyon kanalının temizlenmesi için gerekli kaynağın şu anda bulunmadığını kaydeden Oğuz, derivasyona yasa dışı müdahaleleri engellemek için gerekli adımların atılması, cezaların verilmesi gerektiğini kaydetti.

Candan: Üniversiteleşme yüksek

Meclis’te daha sonra CTP Milletvekili Armağan Candan “Gençlerin Doğru Eğitim ve Mesleklere Yönlendirilmesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin yobis.mebnet.net adresinden de bulunabilen, üniversite yerleştirme verilerine işaret eden Candan, buna göre geçtiğimiz yıl ülkedeki liselerden 2 bin 743 gencin mezun olduğunu, üniversitelere 1950 öğrencinin kayıt yaptırdığını kaydetti.

Bunun hem dünya hem Avrupa ortalamasından çok yüksek olduğunu kaydeden Candan üniversiteleşmenin olması gerekenden yüksek olduğunu dile getirdi.

Candan, yıllara göre lise mezunlarının Türkiye üniversitelerine girme oranlarının yıllar içinde düştüğünü de dile getirdi.

İhtiyaç fazlası bölüm sayısının yaklaşık 20’ye çıktığını söyleyen Candan üniversite seçiminden hangi bölümlerin ihtiyaç fazlası olduğuna bakmanın önemine işaret etti.

Ülkede 21 üniversitede 14 bin kişinin çalıştığını, bunların yüzde 70’inin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Candan yaklaşık 5 bin akademisyenin de yaklaşık yarısının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Hasipoğlu BM raporunu yorumladı

Meclis’te son güncel konuşmayı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Kıbrıs Konusunda Birleşmiş Milletlerin Son Raporu” konusunda yaptı.

BM Barış Gücü Görev süresinin 30 Ocak’ta uzatıldığını kaydeden Hasipoğlu, adada nasıl bir çözüm olacaksa olsun BM’nin rolünün ve raporlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Adada Barış Gücü kampları bulunmasına gerek olmadığını düşündüğünü belirten Hasipoğlu, hele Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi bir okulun hemen yanı başında çağ dışı bir kampa hiç gerek olmadığını kaydetti.

Oğuzhan Hasipoğlu, ille kalması konusunda bir ısrar varsa bunun sınıra taşınması gerektiğini söyledi.

Barış Gücü’nün yetkisinin sorgulanması gerektiğini anlatan Hasipoğlu, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Bir sonraki toplantı 10 Şubat Pazartesi saat 10.00’da gerçekleşecek.