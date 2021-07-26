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Gol düellosu MTG'nin 3-4

Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan hazırlık maçı bol gollü geçti

Gol düellosu MTG'nin 3-4
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Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan hazırlık maçı gol düellosuna sahne oldu.
Süper Lig'in iki güçlü ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile Mağusa Türk Gücü, hazırlık maçında karşılaştı.
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk MTG, 4-3 kazandı.
Sarı yeşillilerin gollerini Ünal Kaya, Arif Uysal, Emre Özsin ve Kossi atarken, Merit Alsancak Yeşilova'da Aksel Kaptanoğlu, Fidelis ve Abdullah Çomunoğlu ağları sarsan isimler oldu.
 

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