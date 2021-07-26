Dünyanın sorunu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu, “Gıda Güvencesi ve Hasat Sonrası Muhafaza ” konusunda açıklamalarda bulundu.

Kahramanoğlu, “Gıda güvencesizliği, bugün ve yakın gelecekte dünyamızı ve insanoğlunu tehdit eden en önemli sorundur” dedi.

Kahramanoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

Bu genel sorunun yanı sıra, 2019’dan beridir insanoğlunun en önemli sorunlarından birisi olan Covıd-19 salgını dünya ekonomisine önemli bir zarar vererek hanelerin satın alma gücünü azalttı, uluslararası hareketleri ve ticareti (gıda ürünleri dahil) kısmen kısıtladı ve tarımsal faaliyetlere zarar verdi. Bu durum gıda alanında da belirsizliğe ve gıda arz şoklarına neden oldu. Bazı bilim insanlarına, iş insanlarına ve politikacılara göre bu durum, doğal ekosistemlerin zarar görmemesi için sürdürülebilir önlemlere odaklanarak, insanlığın yaşam tarzını değiştirmesi için bir öncü ve uyarıcı niteliğindedir. Bu bağlamda, ürünlerde oluşan hasat sonrası kayıpları azaltmak, Covid-19 salgını ve/veya normal zamanlarda dünyanın gıda arz şoklarıyla mücadele etmesine yardımcı olabilecektir.

Kahramanoğlu, meyve ve sebzelerin depolanmasının güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilecek geleneksel ve yenilikçi hasat sonrası işleme uygulamalarının bazılarını şöyle sıraladı;

•Hasat zamanının doğru belirlenmesi

•Kür uygulamaları ve aralıklı ısıtma

•Isı (sıcak su veya sıcak hava) uygulamaları

•Ön soğutma

•Film sarma (petrol, doğal ve yenilebilir bazlı)

•Yenilebilir kaplama uygulamaları

•Mumlama

•Işık uygulamaları

•Etilen kontrolü

•Ozon uygulamaları

•Nano-gıda ambalajları

•Soğuk hava depolarında muhafaza

•Kontrollü Atmosfer (CA) depolarında muhafaza

•Modifiye atmosfer paketleme (MAP)

