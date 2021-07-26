Evlilik yolunda ilk adım atıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sibel Tatar çiftinin doktor kızları Cansu Ayten Tatar, meslektaşı Gökhan Atik’le evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift olma yolunda ilk adımı atan Tatar ile Atik’in nişan töreni aile içerisinde yapılırken, yakın dostları da katıldı.

Sade bir törenle nişanlanan çift daha sonra dostlarıyla birlikte kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile eşi Sibel Tatar, genç çiftle bol bol anı fotoğrafı çektirdi.