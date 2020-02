MTG arayı açıyor

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de on sekizinci hafta tamamlandı. 27 golün atıldığı on sekizinci hafta karşılaşmalarında, 5 karşılaşmayı ev sahibi, 3 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. Beraberliğin çıkmadığı on sekizinci hafta karşılaşmalarında en farklı galibiyetleri Çetinkaya karşısında Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği karşısında Yenicami elde etti. Yenicami’ye deplasmanda mağlup olan Doğan Türk Birliği zirve yolunda ağır darbe alırken, bu mağlubiyet sonrası Mağusa Türk Gücü en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını altıya çıkarmış oldu.

Haftanın Takımı- Cihangir

Sahasında Küçük Kaymaklı’yı konuk eden Cihangir iyi oyun sonrası rakibini mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

Haftanın Antrenörü- Özgü Bayraktar (Yenicami)

Hafta arası zorluk derecesi yüksek kupa karşılaşmasından sonra, ligdeki Doğan Türk Birliği mücadelesine takımını iyi hazırlayıp motive eden Özgü Bayraktar, oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Futbolcusu- Mehmet Altın (Yenicami)

Doğan Türk Birliği karşısında alınan farklı galibiyet de iyi oyununu 2 golle taçlandıran Mehmet Altın, ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın U 21’i -Mehmet Erduran (Merit Alsancak Yeşilova)

Merit Alsancak Yeşilova’nın genç oyuncusu Mehmet Erduran, forma şansı bulduğu Düzkaya karşılaşmasında iyi performansı ile ön plan çıkan isim oldu.



Haftanın Hakemi- Ali Özer (Cihangir- Küçük Kaymaklı )

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Ali Özer, on sekizinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Cenk(Türk Ocağı), Bayram (Binatlı), Mehmet Göktaş (Yenicami), Halil (Mağusa Türk Gücü), Hasan (Yenicami), Oha(Türk Ocağı), İlyas (Merit Alsancak Yeşilova), Esosa (Lefke), Felix (Gönyeli), Edafe (Cihangir), Debola (Binatlı).

Gol krallığı:

24 gol: John Ebuka (Yenicami)

17 gol: Ebımoboweı Peter (Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın sonuçları

Mağusa Türk Gücü- Çetinkaya:5-1

Düzkaya-Merit Alsancak Yeşilova:1-4

Gençlik Gücü- Gönyeli:0-4

Türk Ocağı- Baf Ülkü Yurdu:2-0

Binatlı- Hamitköy:1-0

Cihangir- Küçük Kaymaklı:2-1

Göçmenköy-Lefke:0-2

Yenicami- Doğan Türk Birliği:4-0

K-Pet Süper Lig’de 19. haftanın programı

14 Şubat Cuma

Çetinkaya-Göçmenköy

15 Şubat Cumartesi

Gönyeli- Düzkaya

Küçük Kaymaklı- Türk Ocağı

Baf Ülkü Yurdu- Mağusa Türk Gücü

Merit Alsancak Yeşilova- Cihangir

16 Şubat Pazar

Doğan Türk Birliği-Binatlı

Hamitköy- Gençlik Gücü

Lefke- Yenicami

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 MağusaTürkGücü 18 14 2 2 56 17 39 44

2 Türk Ocağı 18 11 5 2 30 16 14 38

3 Cihangir 18 12 1 5 47 25 22 37

4 DoğanTürkBirliği 18 12 1 5 39 24 15 37

5 M.A.Yeşilova 18 11 2 5 48 29 19 35

6 Yenicami 18 9 3 6 53 37 16 30

7 Küçük Kaymaklı 18 9 2 7 36 31 5 29

8 Lefke 18 7 4 7 29 33 -4 25

9 Baf Ülkü Yurdu 18 7 3 8 29 40 -11 24

10 Göçmenköy 18 6 4 8 25 32 -7 22

11 Hamitköy 18 6 2 10 35 49 -14 20

12 Binatlı 18 5 3 10 30 38 -8 18

13 Gönyeli 18 5 1 12 33 51 -18 16

14 Çetinkaya 18 4 3 11 23 37 -14 15

15 Düzkaya 18 3 2 13 24 53 -29 11

16 Gençlik Gücü 18 2 4 12 21 46 -25 10