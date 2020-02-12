MTG arayı açıyor

MTG arayı açıyor

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

 K-Pet Süper Lig’de on sekizinci hafta tamamlandı. 27 golün atıldığı on sekizinci hafta karşılaşmalarında, 5 karşılaşmayı ev sahibi, 3 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. Beraberliğin çıkmadığı on sekizinci hafta karşılaşmalarında en farklı galibiyetleri Çetinkaya karşısında Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği karşısında Yenicami elde etti. Yenicami’ye deplasmanda mağlup olan Doğan Türk Birliği zirve yolunda ağır darbe alırken, bu mağlubiyet sonrası Mağusa Türk Gücü en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını altıya çıkarmış oldu.

Haftanın Takımı- Cihangir
Sahasında Küçük Kaymaklı’yı konuk eden Cihangir iyi oyun sonrası rakibini mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.

Haftanın Antrenörü- Özgü Bayraktar (Yenicami)
Hafta arası zorluk derecesi yüksek kupa karşılaşmasından sonra, ligdeki Doğan Türk Birliği mücadelesine takımını iyi hazırlayıp motive eden Özgü Bayraktar, oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyetin mimarı oldu.

Haftanın Futbolcusu- Mehmet Altın (Yenicami)
Doğan Türk Birliği karşısında alınan farklı galibiyet de iyi oyununu 2 golle taçlandıran Mehmet Altın, ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın U 21’i -Mehmet Erduran (Merit Alsancak Yeşilova)
Merit Alsancak Yeşilova’nın genç oyuncusu Mehmet Erduran, forma şansı bulduğu Düzkaya karşılaşmasında iyi performansı ile ön plan çıkan isim oldu. 
 
Haftanın Hakemi- Ali Özer (Cihangir- Küçük Kaymaklı ) 
Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Ali Özer, on sekizinci hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Cenk(Türk Ocağı), Bayram (Binatlı), Mehmet Göktaş (Yenicami), Halil (Mağusa Türk Gücü), Hasan (Yenicami), Oha(Türk Ocağı), İlyas (Merit Alsancak Yeşilova), Esosa (Lefke), Felix (Gönyeli), Edafe (Cihangir), Debola (Binatlı).

Gol krallığı:
24 gol: John Ebuka (Yenicami)
17 gol: Ebımoboweı Peter (Mağusa Türk Gücü)

K-Pet Süper Lig’de 18. haftanın sonuçları
Mağusa Türk Gücü- Çetinkaya:5-1
Düzkaya-Merit Alsancak Yeşilova:1-4
Gençlik Gücü- Gönyeli:0-4
Türk Ocağı- Baf Ülkü Yurdu:2-0
Binatlı- Hamitköy:1-0
Cihangir- Küçük Kaymaklı:2-1
Göçmenköy-Lefke:0-2
Yenicami- Doğan Türk Birliği:4-0

K-Pet Süper Lig’de 19. haftanın programı

14 Şubat Cuma
Çetinkaya-Göçmenköy 

15 Şubat Cumartesi
Gönyeli- Düzkaya 
Küçük Kaymaklı- Türk Ocağı 
Baf Ülkü Yurdu- Mağusa Türk Gücü
Merit Alsancak Yeşilova- Cihangir 

16 Şubat Pazar
Doğan Türk Birliği-Binatlı 
Hamitköy- Gençlik Gücü 
Lefke- Yenicami 

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:
    Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av.    P
1    MağusaTürkGücü    18    14    2    2    56    17    39    44
2    Türk Ocağı    18    11    5    2    30    16    14    38
3    Cihangir    18    12    1    5    47    25    22    37
4    DoğanTürkBirliği    18    12    1    5    39    24    15    37
5    M.A.Yeşilova    18    11    2    5    48    29    19    35
6    Yenicami    18    9    3    6    53    37    16    30
7    Küçük Kaymaklı    18    9    2    7    36    31    5    29
8    Lefke    18    7    4    7    29    33    -4    25
9    Baf Ülkü Yurdu    18    7    3    8    29    40    -11    24
10    Göçmenköy    18    6    4    8    25    32    -7    22
11    Hamitköy    18    6    2    10    35    49    -14    20
12    Binatlı    18    5    3    10    30    38    -8    18
13    Gönyeli    18    5    1    12    33    51    -18    16
14    Çetinkaya    18    4    3    11    23    37    -14    15
15    Düzkaya    18    3    2    13    24    53    -29    11
16    Gençlik Gücü    18    2    4    12    21    46    -25    10

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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