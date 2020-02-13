“Bir aylık maaş  kasaya kalacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik Kurumunu yüksek faiz yükünden kurtararak, 13 milyon TL tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Kurumdaki bir aylık maaş giderinin yaklaşık 13 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Taçoy, 2020’de 250 milyon TL’lik yatırım yapılacağını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik ve Kıb-Tek’le ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Kış ayları, öyle bir geldi ki; soğuğu iliklerimize kadar hissettik” diyen Taçoy, geçen yıl 330 megawata kadar çıkan peak’in, bu yıl 300 megawatta kadar çıktığını; Kurum 300 megawatt üzerinde enerji satarken, bu yıl itibarı ile talepte bir düşüş gerçekleştiğini belirtti.

“Maliyeti artıran unsur…”

Bakan Taçoy, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Üretim miktarı aynen devam etse de, vatandaşın talebinde bir azalma var. Bu da maliyeti artıran bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 18.00- 22.00 saatleri arası enerji fiyatlarının en yüksek olduğu dilim ve bu saatlerde talebinin en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Tasarrufu sağlayabilme, akaryakıt ve emisyon salınımını en aza çekme adına bu saat dilimi üçlü tarife içerisinde en pahalı tüketim saati olarak seçildi.

Göreve geldiğimiz zaman, yani 23 Mayıs’tan itibaren enerjiye hiç zam yapmadık. Bu sürede akaryakıt fiyatı artsa da biz bunu tolere ettik. Dövizde yüzde 10 bir fark oldu, çalışan maaşında da artış yaklaşık yüzde 12 oldu.

Zaman zaman muhalefet de bizi enerjiye zam yapmadığımız için eleştiriyor. 23 Mayıs’tan bugüne gelene kadar, yaklaşık yüzde 13’lük bir hayat pahalılığı gerçekleşti. Yüzde 11.6’sı geçen yıldan. Gerçekten, üretimde maliyet arttıysa, bizim zam yapmamız gerekliydi. Maliyetin 111 kuruş olduğu iddiası var.

2019 yılında iddia ederim ki kurum yılı her şeye rağmen karda kapattı. 2020’de maliyet ve ücretlerin artması ile bir zorlanma olacak. Haziran 2020’ye kadar zam yapmayacağız. Ben 2020 sonuna kadar zam yapılmaması için çalışıyorum.”

“Borç geriledi”

Çeşitli kalemlerde bir denge sağlayarak doğru bir idare ile vatandaşı enerji fiyatlarının etkisinden kurtarmak istediğini söyleyen Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, hem hane halkını hem de üretimi düşünerek adım attıklarını kaydetti.

Kurumun borcunun 200 milyon TL civarına gerilediğini; faiz giderini aşağıya çekerek, 13 milyon TL’lik bir tasarruf öngördüklerini ifade eden Taçoy, şunları dile getirdi:

“Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler üzülerek söylerim ki başlayamadı. El- Sen’in “jeneratör al” dışında bir önerisi yok.

Bu kurumu, personelle birlikte yöneterek, tasarruf tedbirlerini artırmak istiyoruz. Buna maalesef sendika yanaşmıyor.

Geçen yıl, bakana da sormadan bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ben bu yıl bu yolu izlemeyeceğim. Kurum çalışanlarının önemli bir kısmı büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Ben bu iyi niyeti görmek istiyorum.

Sendika ve yönetime söz verdim. İdari hiçbir şeye karışmıyorum. Müdürü iç işleyişle ilgili aramıyorum. Açma, kesme konusuna hiç karışmadım.

“İsmimi kirletmem”

Hasan Taçoy, 22 yıldır siyasette olduğunu dile getirerek, maliyeti azaltmak ve vatandaşın menfaatine bunu kullanmak için hassas bir süreç yürütebileceğini, ama bunu yalnız yapmayacağını kaydetti.

Muhalefetin de desteğini istediğini belirten Taçoy, şöyle devam etti:

“AKSA, amortisman giderinin ödenmemesi karşılığında sattığı enerjinin fiyatını ucuzlatabilir ama bunun için süre uzatması isteyecek.

Ben de diyorum ki, buna “UBP’li bir bakan” olarak değil, meclisin bir mensubu olarak karar veririm. Muhalefetin de bu tartışma, karar verme sürecine dahil olmasını isterim. 22 yıldır siyasetin içinde olan biri olarak, arkamdan, “AKSA’nın süresini uzattı, kapalı kapılar ardında para aldı” dedirtmem. Sorumluluğu muhalefet de benle paylaşsın.

AKSA’nın bir maliyet fazlalığı yarattığı bir gerçek. Ama bir sözleşme imzalanmış. Personel, akaryakıt gideri kuruma göre hesaplanmış. Akaryakıtı, hepsini ödedikten sonra, üretim maliyeti için de kaynak aktarıyoruz.

“Enterconnekte hayal değil”

Enterconnekte sistemi sonuna kadar savunuyorum. Bu hattı kurduktan sonra, kurulu güç yatırımı, yenilenebilir enerji yatırımını yapmaya devam edeceğiz.

AKSA ile maliyet fiyatı üzerinden bir pazarlık yapılacak. Enterconnekte sistem için bir uluslararası ihaleye çıkacağız. İster AKSA girer kazanır, ister Çin’den, Finlandiya’dan şirket gelir. Ben ona karışmam.

Bu teklifleri göreceğiz. Yap- işlet- devret modeli ile bu ihaleye çıkacağız. Her halükarda bu yatırım devlete kalacak. Ama dediğim gibi, şeffaf, uluslararası ve muhalefetle her aşamada dayanışma içerisinde yürütmekte kararlı olduğum bir süreç bu…”

“Talep daha da artacak”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, “hedef 2030 yılında 800 megawatt. Vizyon 2035’e göre bin 100 Megawatt. Elektrikli araçlar devreye girecek, yeni turizm tesisleri devreye girecek. Yeni konutlar devreye girecek. 2030 yılına kadar, fosil yakıt tüketimi azalacak. Bunların tamamını göz önünde bulundurarak adım atmakta da kararlıyız” dedi.