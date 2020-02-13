Asgari ücret yetersiz

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırının 3 bin 297 TL olarak hesaplandığını, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3 bin 132 TL’lik net asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin Devlet Planlama Örgütünce açıklanan fiyatlarının ortalamalarını alarak rapor hazırladıklarını kaydetti.

Bengihan rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle açlık sınırının 3 bin 297 TL olarak hesaplandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 28,09 TL, aylık 842,70 TL, yetişkin bir erkek için günlük 29,36 TL, aylık 880,80 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 31,27 TL, aylık 938,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 21,18 TL, aylık 635,40 TL’dir.”